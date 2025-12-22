Idén is előrehozottan, karácsony előtt érkeznek a családtámogatási ellátások – jelentette be az NGM

A kormány mindent megtesz annak érdekében, hogy a családok egyre több pénzből tudjanak gazdálkodni, hogy a karácsony az ünnep meghittségéről és valódi értékeiről szóljon. Ezért a korábbi évekhez hasonlóan idén is január helyett már december hónapban, a karácsonyi ünnepeket megelőzően kapják a családok a családi pótlékot, a gyermekgondozást segítő ellátást és a gyermeknevelési támogatást – jelentette be a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) az MTI-nek hétfőn eljuttatott közleményében.

A posta az előre hozott ellátások kézbesítését a hétfői napon kezdi meg, az ellátások bankszámlákon történő jóváírására is a délelőtt folyamán került sor. A korábbi évekhez hasonlóan idén is január helyett már decemberben, a karácsonyi ünnepeket megelőzően megkapják a családok a családi pótlékot, a gyermekgondozást segítő ellátást és a gyermeknevelési támogatást. A családtámogatási ellátásokon túl szintén előrehozottan fizetik ki a fogyatékossági támogatást, a vakok személyi járadékát és a bányászok keresetkiegészítését. Az intézkedéssel összesen 32,9 milliárd forintot folyósítanak, ami a magyar családok ünnepi készülődéséhez járulhat hozzá – közölte az NGM. Kapcsolódó tartalom Így lehet vásárolni az ünnepek alatt – mutatjuk a legnagyobb élelmiszerláncok karácsonyi nyitvatartását Az élelmiszerláncok többsége nyitva tart december 24-én. A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Mohai Balázs)