Idén is előrehozottan, karácsony előtt érkeznek a családtámogatási ellátások – jelentette be az NGM

A posta az előre hozott ellátások kézbesítését a hétfői napon kezdi meg, az ellátások bankszámlákon történő jóváírására is a délelőtt folyamán került sor.
A korábbi évekhez hasonlóan idén is január helyett már decemberben, a karácsonyi ünnepeket megelőzően megkapják a családok a családi pótlékot, a gyermekgondozást segítő ellátást és a gyermeknevelési támogatást. A családtámogatási ellátásokon túl szintén előrehozottan fizetik ki a fogyatékossági támogatást, a vakok személyi járadékát és a bányászok keresetkiegészítését.
Az intézkedéssel összesen 32,9 milliárd forintot folyósítanak, ami a magyar családok ünnepi készülődéséhez járulhat hozzá
– közölte az NGM.
A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Mohai Balázs)