Idén is előrehozottan, karácsony előtt érkeznek a családtámogatási ellátások – jelentette be az NGM

2025.12.22. 17:25

| Szerző: hirado.hu
A kormány mindent megtesz annak érdekében, hogy a családok egyre több pénzből tudjanak gazdálkodni, hogy a karácsony az ünnep meghittségéről és valódi értékeiről szóljon. Ezért a korábbi évekhez hasonlóan idén is január helyett már december hónapban, a karácsonyi ünnepeket megelőzően kapják a családok a családi pótlékot, a gyermekgondozást segítő ellátást és a gyermeknevelési támogatást – jelentette be a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) az MTI-nek hétfőn eljuttatott közleményében.

A posta az előre hozott ellátások kézbesítését a hétfői napon kezdi meg, az ellátások bankszámlákon történő jóváírására is a délelőtt folyamán került sor.

A korábbi évekhez hasonlóan idén is január helyett már decemberben, a karácsonyi ünnepeket megelőzően megkapják a családok a családi pótlékot, a gyermekgondozást segítő ellátást és a gyermeknevelési támogatást. A családtámogatási ellátásokon túl szintén előrehozottan fizetik ki a fogyatékossági támogatást, a vakok személyi járadékát és a bányászok keresetkiegészítését.

Az intézkedéssel összesen 32,9 milliárd forintot folyósítanak, ami a magyar családok ünnepi készülődéséhez járulhat hozzá

– közölte az NGM.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Mohai Balázs)

