Hivatalos: februárban érkezik a 13. havi nyugdíj és a 14. havi első heti részlete is

A kormány 2026-tól fokozatosan bevezeti a tizennegyedik havi nyugdíjat – olvasható a Magyar Közlöny legfrissebb számában.

A jogszabály szerint a tizenharmadik és a tizennegyedik havi nyugdíjat a nyugdíjfolyósító szerv minden év februárjában, hivatalból, külön határozat meghozatala nélkül folyósítja.

A közlöny emlékeztet arra, hogy

a tizennegyedik havi nyugdíj első lépcsőjében a kormány egyheti ellátást fizet ki, ami a teljes összeg 25 százalékának felel meg.

Az Országgyűlés döntése értelmében a tizennegyedik havi nyugdíj fokozatos bevezetése 2026-tól kezdődik, a vonatkozó törvény pedig 2026. január 1-jén lép hatályba.

A kormány a közleményben hangsúlyozta, hogy a nyugdíjasok és a nyugdíjak védelme továbbra is kiemelt cél, és vállalta, hogy 2026-ban megőrzi a nyugdíjak vásárlóértékét. Ennek részeként garantálja a visszaépített tizenharmadik havi nyugdíj februári kifizetését is.

A Magyar Közlöny szerint a 2026-ra várható infláció figyelembevételével a kormány 3,6 százalékos nyugdíjemeléssel számol.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Shutterstock)