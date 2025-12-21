XIV. Leó pápa egy dedikált pápai sapkával segíti a közmédia Jónak lenni jó! karitatív kampányát

XIV. Leó pápa is segíti a közmédia Jónak lenni jó! akcióját. A katolikus egyházfő az egyik pápai sapkáját ajánlotta fel. A gyűjtés szervezői azt remélik, hogy egy nagyobb összegért vásárolják majd meg. A pénzt a Kegyes Alapítvány kapja, a pileólust pedig a Jónak lenni jó! stábja a ráti katolikus gyermekotthonnak juttatja majd el. Az adománygyűjtő akció vasárnap, egy égésznapos műsorfolyammal zárul. Eddig már több mint 200 millió forint gyűlt össze – hangzott el az M1 Híradójában.

XIV. Leó pápa is segíti a közmédia Jónak lenni jó! adománygyűjtő akcióját

A kampányból befolyt összeget a KEGYES Alapítvány kapja, amely a háború sújtotta Kárpátalján élő beteg, árva és otthonukat vesztett gyermekeket segíti. A pénzből egy menedékotthont alakítanának ki a kiszolgáltatott helyzetben lévő anyáknak.

Idén is számos felajánlást tettek művészek, sportolók és hírességek. Ezek között van egy Kapu Tibor és Farkas Bertalan által dedikált Herendi porcelán, Orbán Viktor miniszterelnök Mesterterv pulóvere, és Arnold Schwarzenegger aláírt dzsekije is. Ezekre este 10 óráig lehet licitálni.

Az adománygyűjtő akcióhoz a Magyarok Kenyere Program is csatlakozott. A gazdák két tonna lisztet és egymillió forintot ajánlottak fel a KEGYES Alapítvány számára.

A karitatív kampány zárásaként a közmédia egész napos műsorfolyammal készült. Az élő adásban kiderült: XIV. Leó pápa is a nemes ügy mellé állt. Az egyházfő egyik általa viselt pápai sapkáját ajánlotta fel.

A nézői felajánlásokat továbbra is várják a közmédia munkatársai. Segíteni a 1358-ös adományvonal hívásával lehet. Minden hívás és SMS 500 forint támogatást jelent. A gyűjtés végeredményéről, annak lezártakor vasárnap este, élő adásban számolunk be a Dunán.

Kiemelt kép: Siklósi Beatrix, a Jónak lenni jó! projektvezetője, a Kossuth Rádió csatornaigazgatója, kezében XIV. Leó pápa pileólusa és Sipos József, a KEGYES, a Kárpátaljai „Elfelejtett” Gyermekek Segítése Jótékonysági Alapítvány elnöke, református lelkipásztor a közmédia Jónak lenni jó! című műsorában az MTVA óbudai gyártóbázisának stúdiójában 2025. december 21-én (Fotó: MTI/Bruzák Noémi)