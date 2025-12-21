Vasárnap van a téli napforduló, ez az év legrövidebb nappala

Vasárnap kezdődik a csillagászati tél, a napforduló 16 óra 3 perckor lesz – írta a HungaroMet Zrt. a honlapján vasárnap.

Hozzátették: a téli napforduló az a pillanat, amikor a Föld forgástengelye a legnagyobb szögben „hajlik el” a Nap sugaraitól. Az északi féltekén a téli napfordulóig a Nap északról délre halad, utána pedig délről észak felé kezd mozogni, és az év legrövidebb nappalát, következésképpen a leghosszabb éjszakát adja – ismertették.

Megjegyezték: a téli napforduló az északi féltekén december 21-én van, esetenként 22-én, míg a déli féltekén június 21-én, esetenként 22-én vagy 20-án. A téli napforduló az északi féltekén a csillagászati tél kezdetét jelenti, a legtöbb kultúrában több ősi népi szokás kapcsolódik hozzá, és ünnepségek kísérik – jegyezték meg.