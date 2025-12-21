Szelvényeket elő! Kihúzták a hatos lottó nyerőszámait

5 találatos szelvény 28 darab volt, nyereményük egyenként 419 630 forint.

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint az 51. héten megtartott hatos lottó számsorsoláson a következő számokat húzták ki:

10 (tíz)

11 (tizenegy)

12 (tizenkettő)

17 (tizenhét)

27 (huszonhét)

36 (harminchat)

Nyeremények:

6 találatos szelvény nem volt;

5 találatos szelvény 28 darab, nyereményük egyenként 419 630 forint;

4 találatos szelvény 1294 darab, nyereményük egyenként 9080 forint;

3 találatos szelvény 24 081 darab, nyereményük egyenként 2970 forint.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI)