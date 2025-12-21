Nyitrai Zsolt: A nyugdíjasok a Tisza Párttól adóra és nyugdíjcsökkentésre számíthatnak

A nyugdíjasok a Tisza Párttól nyugdíjadóra és nyugdíjcsökkentésre számíthatnak, amely minimum 30 ezer forintos kiadást jelentene minden egyes nyugdíjasnak havonta – jelentette ki a miniszterelnök főtanácsadója vasárnap Facebook-oldalán megjelent rövid videójában.

Nyitrai Zsolt hozzátette, a Tisza Brüsszel kérésének megfelelve leválna az olcsó energiáról, ezzel emelkednének a rezsidíjak, valamint a nyugdíjasoknak is 18 ezer forint adót kellene fizetniük a kutyák és a macskák után.

Ezzel szemben a Fidesz – hívta fel a figyelmet a politikus – visszaállította a 13. havi nyugdíjat, bevezeti a 14. havi nyugdíjat, valamint elindította a Gondosóra programot, folytatja a Nők 40 programot és megvédte Európa legalacsonyabb rezsidíjait.

Kiemelt kép: Nyitrai Zsolt, a Fidesz képviselője, miniszterelnöki biztos felszólal Országgyűlés plenáris ülésén 2025. december 9-én (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)