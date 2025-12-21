Művészek és sportolók is támogatják a Jónak lenni jó!, a közmédia jótékonysági kampányát

Művészek és sportolók is támogatják a közmédia jótékonysági kampányát: a Jónak lenni jó! kedvezményezettje a KEGYES, a Kárpátaljai „Elfelejtett” Gyermekek Segítése Jótékonysági Alapítvány. Az adományok összege vasárnap délelőtt már 188 millió forint felett járt – hangzott el vasárnap a Dunán. A közmédia vasárnap egész napos műsorfolyammal zárja az akciót.

A sportolóknak is példát kell mutatniuk a közösségért való felelősségvállalásban – hangsúlyozta Mocsai Lajos, a Testnevelési Egyetemért Alapítvány kuratóriumi elnöke. A volt rektor szerint az élsportolóknak példát kell mutatniuk a fiataloknak, hiszen a betegség nélküli élet igényli a fizikai aktivitást.

Mocsai Lajos ismertetése szerint a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem 100 éves jubileumára készült a TF100-emlékérem, amely numizmatikai és eszmei értéket képvisel. Összesen 15 példány készült belőle, ebből egyet ajánlanak fel, valamint egy sportnap lehetőségét is – tette hozzá.

Galambos Nándor, az Ismerős Arcok zenekarvezetője, basszusgitáros hangsúlyozta: az együttes számára kiemelten fontos, hogy jótékonysági kezdeményezések mellé álljon, évente 100-120 élő koncertet adnak, ezek között 3-4 jótékonysági céllal kerül megrendezésre.

A zenekarvezető elmondta: az együttes nagyszábású koncertet ad januárban a Budapest Sportarénában, a közmédia kampányában erre szóló jegyeket ajánlottak fel. Emellett a zenekar fenállása 25. évfordulójára készült kiadvánnyal, dedikált polóval és exkluzív bakelitlemezzel járulnak hozzá a kezdeményezéshez.

A Nemzeti Színház is minden évben csatlakozik a közmédia kampányához, idén a Törőcsik Mari-díszpáholyba szóló jegyeket ajánlott fel a teátrum a Csongor és Tünde előadásra

– hangzott el a műsorban.

A közmédia adománygyűjtő kampányához csatlakozva nyílt meg a Pesti Vigadóban a kárpátaljai művészek jótékonysági tárlata. A Tenni című kiállítás huszonkét kárpátaljai művész, a Pro Arte Munkács szellemi köre alkotóinak munkáit mutatta be. A kiállító művészek alkotásainak eladása szintén a KEGYES Alapítványt támogatja.

Az 1358-as szám hívásával vagy SMS küldésével 500 forinttal lehet támogatni a KEGYES Alapítványt. A felajánlásokat a jonaklennijo@mtva.hu címre várják, a kampányhoz egyedi, hírességek által felajánlott relikviák is elérhetők a Mediaklikk.hu/jonaklennijo oldalon. Licitálni a +36 1 759 50 50-es telefonszámon lehet vasárnap 22 óráig.

