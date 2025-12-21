Már 186 millió forint felett jár a Jónak lenni jó!, a közmédia karitatív műsorának adományösszege

Már csaknem 186 millió forint gyűlt össze a közmédia Jónak lenni jó! elnevezésű jótékonysági kampányában – hangzott el vasárnap a Dunán. A közmédia vasárnap egész napos műsorfolyammal zárja az akciót.

Az adománygyűjtő akcióval idén a KEGYES, a Kárpátaljai „Elfelejtett” Gyermekek Segítése Jótékonysági Alapítványt támogatják. A szervezet évek óta dolgozik azon, hogy a legkiszolgáltatottabb kárpátaljai gyerekek megfelelő ellátást, biztonságot és szerető közösséget kapjanak.

Altorjai Anita, a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. vezérigazgatója az adásban elmondta: idén 15. alkalommal indították útjára az adománygyűjtő akciót. A közmédiának fontos, hogy híreket, tudósítások adjon, hogy szórakoztasson, de ugyanúgy fontos, hogy társadalmi ügyek mellé álljon és segítsen az elesetteken.

Első alkalommal Böjte Csaba gyermekeit támogatta a közmédia kampánya, idén pedig a KEGYES Alapítvány számára gyűjtenek, hogy felhívják a figyelmet a háború sújtotta Kárpátalján élő, árván vagy félárván maradt gyerekekre – hangsúlyozta a vezérigazgató.

Sipos József református lelkipásztor, a KEGYES Alapítvány alapítója hangsúlyozta: tevékenységükre az ukrajnai háború kitörése óta még nagyobb felelősség hárul.

A lelkipásztor sikeresnek nevezte a Jónak lenni jó! kampányt, amellyel közel kerülnek ahhoz, hogy egy olyan menedékotthont hozzanak létre, amelyben a kiszolgáltatott anyák, valamint árva és félárva gyerekek kezdhetnék újra az életüket, de segítő kezeket nyújthatnának fogyatékossággal élő gyermekeket nevelő családoknak is.

Az alapítvány a Kárpátalján kórházban hagyott gyermekeket karolja fel, önkéntesek gondozzák és ápolják ezeket a gyerekeket, akik között sokan fogyatékossággal élnek – tette hozzá Sipos József.

Idén XIV. Leó pápát szólították meg, aki exkluzív ajándékkal járul hozzá a jótékonysági akcióhoz és egy dedikált pápai sapkát (pileólust) ajánlott fel a kárpátaljai árván és félárván maradt gyerekek számára

– ismertette a műsorban Siklósi Beatrix, a Kossuth Rádió csatornaigazgatója, a Jónak lenni jó! projektvezetője.

Katona Viktória, a Magyar Református Szeretetszolgálat ügyvezető igazgatója elmondta: az idén adományvonalukat ajánlották fel a jótékonysági célra. Ismertetése szerint a szeretetszolgálat évtizedek óta támogatja a Kárpátalján élő magyarokat. A háború kitörése óta azonban folyamatos a jelenlétük a térségben: programokat szerveznek, adományokat visznek a rászorulóknak, valamint támogatják a helyi közösségeket.

A műsorban elhangzott, hogy idén is sok mindenre lehet licitálni, például művészek, sportolók által felajánlott tárgyakra. Köztük Orbán Viktor miniszterelnök Mesterterv pulóverére, amelyen aláírása és az általa rajzolt virág szerepel. Lehet licitálni Kapu Tibor, Cserényi Gyula és Farkas Bertalan űrhajósok által dedikált Herendi porcelánra, valamint Kapu Tibor és Cserényi Gyula által dedikált fotóra. A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósága által felajánlott, a vadonban már kipusztult Prezwalski-ló örökbefogadásra, valamint Arnold Schwarzenegger dedikált dzsekije is elvihető vagy az Oscar-díjas A légy című animációs film egyik rajzolt kockája is. A licit 22 órakor zárul.

Este fél 11-ig a 1358-as szám hívásával, illetve SMS küldésével 500 forinttal lehet támogatni a KEGYES Alapítványt. A felajánlásokat továbbra is a jonaklennijo@mtva.hu e-mail-címre lehet elküldeni.

