Ma tartják az év utolsó időközi önkormányzati és polgármester választását

A Somogy vármegyei településen azért tartanak időközi választást, mert a helyi képviselő-testület szeptember 26-án a feloszlásáról döntött.
A község polgármesteri székéért három független jelölt indul: a legutóbbi választáson győztes Vodenyák Endre, valamint Kozma László és Némethné Gyergyák Mária. A négy képviselői helyre tizenhatan pályáznak, mindannyian függetlenek.
A választáson a szavazásra jogosult több mint 400 helybéli egy szavazókörben voksolhat.
A Békés vármegyei Sarkadkeresztúr román nemzetiségi választói települési nemzetiségi önkormányzati képviselőket választanak.
Szavazni reggel hat órától este hétig lehet.
