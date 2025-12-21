Műsorújság
HU
EN
RO
#budapesti békecsúcs #Jónak lenni jó! 2025 #Harcosok klubja #orosz–ukrán háború

Ma tartják az év utolsó időközi önkormányzati és polgármester választását

Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2025.12.21. 06:29

Főoldal / Belföld

| Szerző: hirado.hu
Az idei év utolsó időközi önkormányzati választását tartják ma: Vízváron polgármestert és önkormányzati képviselőket választanak.

A Somogy vármegyei településen azért tartanak időközi választást, mert a helyi képviselő-testület szeptember 26-án a feloszlásáról döntött.

A község polgármesteri székéért három független jelölt indul: a legutóbbi választáson győztes Vodenyák Endre, valamint Kozma László és Némethné Gyergyák Mária. A négy képviselői helyre tizenhatan pályáznak, mindannyian függetlenek.

A választáson a szavazásra jogosult több mint 400 helybéli egy szavazókörben voksolhat.

A Békés vármegyei Sarkadkeresztúr román nemzetiségi választói települési nemzetiségi önkormányzati képviselőket választanak.

Szavazni reggel hat órától este hétig lehet.

Kapcsolódó tartalom

Kiemelt kép: MTI/Komka Péter

időközi polgármester-választásidőközi választásönkormányzati választásválasztás

Ajánljuk még

 