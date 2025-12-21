Két tonna lisztet és egymillió forintot ajánlott fel a Magosz és a Magyarok Kenyere program a Jónak lenni jó!, program keretében

Két tonna lisztet és egymillió forint készpénzt ajánlott fel a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége (Magosz) és a Magyarok Kenyere program a KEGYES Alapítványnak a Jónak lenni jó! program keretében – mondta Jakab István, a szövetség elnöke, az Országgyűlés alelnöke vasárnap az M1 aktuális csatornán.

A Magoszt, illetve a Magyarok Kenyere programot régóta motiválja, hogy segítsenek a szükséget szenvedőknek, a KEGYES Alapítvány pedig a legkiszolgáltatottabb kárpátaljai gyerekeknek nyújt segítséget – ismertette Jakab István. Hozzátette, hogy a nagydobronyi Irgalmas Samaritánus Gyermekotthonnal több mint tíz éve tartják a kapcsolatot.

Az adományt a gazdák adták össze, „a gazdák kérges tenyerű emberek, de a szívük aranyból van” – fogalmazott.

A Magosz elnöke a liszt szimbolikája kapcsán kifejtette: a kenyér az élet, a mag elvetésétől kezdve meg kell dolgozni érte, a kenyér a család, a közösség, a nemzet összetartozását is jelképezi.

A Magyarok Kenyere programon keresztül eddig is segítettek a rászorulóknak, most is azonnal csatlakoztak a KEGYES Alapítványt támogató kezdeményezéshez – emelte ki Jakab István.

A kiemelt kép illusztráció (Fotó: Shutterstock)