Jószolgálati nagykövetként csatlakozott Kapu Tibor és Cserényi Gyula a Jónak lenni jó!, a közmédia karitatív kampányához

Jószolgálati nagykövetként Kapu Tibor és Cserényi Gyula űrhajósok is csatlakoztak a közmédia Jónak lenni jó! kampányához, amelynek idei kedvezményezettje a KEGYES, a Kárpátaljai „Elfelejtett” Gyermekek Segítése Jótékonysági Alapítvány. A közmédia vasárnap egész napos műsorfolyammal zárja az akciót.

Az adományok összege vasárnap a déli órákban már 200 millió forint felett jár – hangzott el a műsorban.

A Magyar Állami Operaház is évek óta támogatja a jótékonysági akciót. A dalszínház minden évben az előző év előadásában szereplő Diótörő-bábut ajánlja fel jótékonyságra, a fix áras figura már elkelt.

Ókovács Szilveszter főigazgató elmondta: 1950 óta karácsonykor minden évben színpadra kerül Csajkovszkij A diótörő című balettje, a Magyar Állami Operaház ma már több mint 40 előadással készül az ünnepre. A főigazgató szerint a dalszínház számára fontos, hogy támogassa a kárpátaljai rászorulókat. A háború előtt szinte minden évben látható volt Kárpátalján az Operaház egy-egy elődása, köztük a Bánk Bán és Hunyadi című opera.

A művészek mellett a HUNOR-programot is megszólította idén a Jónak lenni jó! kampánya, a karitatív műsorhoz jószolgálati nagykövetként csatlakozott Kapu Tibor és Cserényi Gyula űrhajós is.

Ők az Ax-4 küldetés Zero-G indikátorának mását, a Joy nevű figurát ajánlották fel jótékonysági célra. Az emberes űrmissziók során a személyzetek hagyományosan egy kis figurát visznek magukkal, amely a kabinban szabadon lebegve jelzi a mikrogravitációt, miközben az űrhajósok még beszíjazva ülnek.

A plüss mellett licitálni lehet még a Kapu Tibor és Cserényi Gyula által aláírt fényképre, amely az Axiom Mission 4 (Ax-4) indításának pillanatát örökíti meg, valamint a Kapu Tibor, Cserényi Gyula és Farkas Bertalan űrhajósok által dedikált Herendi porcelán megvásárlásával is lehet támogatni a KEGYES Alapítványt.

Mindezek mellett licitálni lehet még Orbán Viktor miniszterelnök Mesterterv pulóverére, amelyen aláírása és az általa rajzolt virág szerepel vagy a Buzánszky Jenő egykori válogatott labdarúgó kézjegyével elátott focilabdára is. Fix áron kelhet el a XIV. Leó pápa által felajánlott és dedikált pápai fejfedő (pileólus), a felajánlások között van Arnold Schwarzenegger dedikált dzsekije és elvihető az Oscar-díjas A légy című animációs film egyik rajzolt kockája is. Licitálni a +36 1 759 50 50-es telefonszámon lehet vasárnap 22 óráig.

Az 1358-as szám hívásával vagy SMS küldésével 500 forinttal lehet támogatni a KEGYES Alapítványt. A felajánlásokat a jonaklennijo@mtva.hu címre várják, minden részlet megtalálható a Mediaklikk.hu/jonaklennijo oldalon.

Kiemelt kép: MTI/Axiom Space