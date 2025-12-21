Jónak lenni jó: Meghaladta a 353 millió forintot a gyűjtés összege

Több mint 353 millió forint gyűlt össze a közmédia jótékonysági kampányában vasárnap kora estig, a Jónak lenni jó! idei kedvezményezettje a KEGYES, a Kárpátaljai „Elfelejtett” Gyermekek Segítése Jótékonysági Alapítvány. A közmédia egész napos műsorfolyammal zárja vasárnap a jótékonysági akciót.

Orosz Pál, a Ferencvárosi Torna Club (FTC) Labdarúgó Zrt. vezérigazgatója elmondta, hogy

a Varga Barnabás által dedikált eredeti Fradi-mez mellett felajánlották még az FTC férfi labdarúgó csapat tagjai és Robbie Keane edző által aláírt meccslabdát is,

amellyel az UEFA Európa Liga 2025/2026-os főtábláján győztes meccset játszott a csapat. A labdát a vezetőedző mellett az összes játékos aláírta, úgyhogy ez „egy igazi ereklye” – emelte ki. A vezérigazgató elmondta, hogy a játékosokkal három kórházban jártak látogatóban, a focisták pedig sok helyen játszottak is a gyerekekkel.

Sávolt Karolina festőművész saját művét, a Mennyei hangok című olajfestményét ajánlotta fel az akcióban.

A festő a háború kitörésekor kezdett dolgozni képén, amelyre 500 000 forinttól lehet licitálni.

Balla Zoltán, a Magyar Űrtevékenységet Támogató Egyesület alelnöke elmondta, hogy

Kapu Tibor, Farkas Bertalan és Charles Simonyi világűrben járt űrhajóinak 3D mását ajánlotta fel.

Az 1:100-as méretarányú, háromdimenziós nyomtatással készült makettek licitjének alakulását Farkas Bertalan is nyomon követi az interneten keresztül, mivel az unokáival Amerikában tölti az ünnepeket. Elmondta, hogy az űrhajómaketteken szerepel az űrhajósok eredeti aláírása is. Felidézte, hogy Farkas Bertalan minden évben csatlakozott eddig a kampányhoz és most az egyesület elhatározta, hogy beáll az egykori űrhajós mögé.

Veisz Márton, a Polgári Magyarországért Alapítvány külügyi igazgatója elmondta, hogy az alapítvány brüsszeli képviseletének karácsonyi fogadásán és az alapítvány díjátadóján is gyűjtött a Jónak lenni jó! kampány javára.

A díjátadó koncerten Mága Zoltán hegedűművész és zenekara lépett fel, Mága Zoltán pedig maga külön is felajánlott pénzadományt a KEGYES Alapítvány javára.

Az igazgató hozzátette: nem minden külföldi partner tudja, hogy miért érinti Magyarországot speciálisan az Ukrajnában zajló háború, hogyan érinti ez az ott élő magyar embereket, akikről sokan azt sem tudják, hogy miért élnek egyáltalán ott, és miért kell nekünk, magyaroknak mindenképpen kiállnunk értük.

Rófusz Ferenc Oscar-díjas animációs filmrendező idén is felajánlotta A légy című filmjének egy eredeti celluloid rajzát

a rászorulók megsegítésére. Az animációs rövidfilm kategóriában 1981-ben az első magyar Oscar-díjat nyert alkotás eredeti rajza 250 ezer forintos kikiáltási árról indul. A rendező elmondta, hogy egykori gyártásvezetője, Auguszt Olga talált meg pincéjében néhány évvel ezelőtt több mint 100 darabot a film nagyjából 4000 képkockájából. Ezeket bekeretezte, és minden évben felajánl egyet közülük a Jónak lenni jó! akcióra. „Nekem a karácsony hat éve onnan kezdődik, hogy mindig várom, mikor bejelentik, hogy az adott évben mire kell adományt gyűjteni” – mesélte.

A mediaklikk.hu oldalunkon minden hasznos információ megtalálható,

licitálni a +36 1 759 50 50-es telefonszámon lehet 22 óráig.

Idén sok mindenre lehet licitálni, például művészek, sportolók által felajánlott tárgyakra, Orbán Viktor miniszterelnök Mesterterv pulóverére, amelyen aláírása és az általa rajzolt virág szerepel.

Lehet licitálni Kapu Tibor és Cserényi Gyula űrhajósok felajánlására vagy a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósága által felajánlott, a vadonban már kipusztult Prezwalski-ló örökbefogadásra is. Sok más mellett Arnold Schwarzenegger dedikált dzsekije is elvihető.

Kiemelt kép: Novodomszky Éva és Balog Tamás műsorvezetők a közmédia Jónak lenni jó! című műsorában az MTVA óbudai gyártóbázisának stúdiójában 2025. december 21-én. A közmédia jótékonysági kampányának kedvezményezettje a háború sújtotta Kárpátalján élő beteg, árva és otthonukat vesztett gyermekeket támogató KEGYES, a Kárpátaljai „Elfelejtett” Gyermekek Segítése Jótékonysági Alapítvány (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)