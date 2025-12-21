Jónak lenni jó!: Még nagyobb feladat hárul a háború idején az önkéntesekre

Még nagyobb feladat hárul a háború idején az önkéntesekre – mondta a közmédia Jónak lenni jó! jótékonysági kampányának egész napos záróműsorában Bíró Erzsébet, a Munkácsi Megyei Gyermekkórház igazgatónője. A kampány idei kedvezményezettje a KEGYES, a Kárpátaljai „Elfelejtett” Gyermekek Segítése Jótékonysági Alapítvány.

Az orvos az önkéntes munkáról szólva kiemelte: azoknál a gyerekeknél, akiket kiemeltek egy bántalmazó családból vagy akiket elhagytak a szüleik, az önkéntesek az anya szerepét töltik be. Míg a nővérek és az orvosok megcsinálják a feladatukat, a babusgatásra, a sétáltatásra vagy a játékra már nem jut idejük. „Megölelni egymást, időt tölteni velük” ez az, amit az önkéntesektől kapnak.

Az orvos kitért arra is, hogy a háború idején az önkéntesekre még nagyobb feladat hárul, hiszen a félelemtől is megpróbálják megóvni a gyerekeket, amikor a légiriadó megszólalásakor leviszik őket az óvóhelyre, gondoskodnak a szükségleteikről, mellettük vannak és játszanak velük a legnehezebb pillanatokban is, mint ahogy egy igazi anya tenné.

Petrusinec Natália, a KEGYES Alapítvány önkéntese úgy fogalmazott: „nem tudunk nem kötődni a gyerekekhez, mindegyikhez van egy külön kis képkocka a szívünkben, a fejünkben”. Elmondta, hogy a segítők csapata tagjai egymást segítik, ha egy-egy gyereket el kell engedni, vagy meg kell beszélni a napi nehézségeket. „Így folytatjuk tovább, és tudjuk, hogy következő nap is mennünk kell, mert annak a gyereknek szüksége van arra, hogy mi ott legyünk mellette” – emelte ki. Hozzátette:

a gyerekekben gyorsan kialakul a kötődés az önkéntesek felé, akiktől a szeretetet kapják,

ezért fontos, hogy ez egy komoly elköteleződés, mindennapos lelkiismeretes munka.

A Megafilm idén is csatlakozott a Jónak lenni jó! kampányához

és olyan komplex film- és színházrajongóknak szánt csomaggal készültek, amelyben szerepel az El a kezekkel a papámtól! című családi film egyik ikonikus jelmeze, valamint színházjegyek, premiervetítésekre szóló jegyek, és egy Kádár L. Gellért által aláírt bögre is – mondta el Helmeczy Dorottya, a Megafilm producere.

Cserényi Gyula kiképzett kutatóűrhajós, aki a kampány egyik kiemelt szereplője, elmesélte, hogy

Kapu Tiborral együtt ellátogattak a Bethesda gyermekkórházba és igyekeztek minél több kisgyerekkel beszélgetni, átadni számukra azokat az apróságokat, amiket felajánlásként vittek.

Az űrhajós kiemelte: a nagyobb ismertséghez nagyobb felelősség is tartozik, „hogy visszaadjon azoknak, akik rászorulnak”.

Keresztes Ildikó énekesnő a műsorban arról mesélt, hogy nagyon megérintette, amikor a Jónak lenni jó! csapatával kárpátaljai gyerekkórházakba látogatott.

A kárpátaljai helyzetről szólva kiemelte: még nehezebb azokban a családokban, ahol a férfiak a háborúban vannak vagy a sajátok mellé még sok gyereket kell befogadniuk. A nők és a férfiak helyzete egyaránt nagyon nehéz, „ők az igazi sztárok” – mondta, akik a mindennapokban, a nehéz körülmények közt helytállnak.

Hegmanné Nemes Sára, a Magyar Posta Igazgatóság alelnöke arról beszélt, hogy a Magyar Posta az egyik legnagyobb magyarországi foglalkoztató, több tízezer postásuk több tízezer emberrel találkozik nap mint nap. „Nagyon fontosnak érezzük azt, hogy támogassuk a karitatív tevékenységeket, és a Jónak lenni jó! adománygyűjtő akciót pedig már évek óta hagyományosan” – hangsúlyozta. Felidézte, hogy mesehősök sorozatot indítottak hét éve, amelyben olyan ikonikus nevek jelentek meg, mint Frakk, a macskák réme, Kukori és Kotkoda, Mazsola és Tádé, a TV Maci, idén pedig Mirr-Murr kandúr kalandjai.

„A bélyegblokkot alkalmi borítékon minden évben felajánljuk a Jónak lenni jó! adománygyűjtő akcióban,

jelen esetben egy ötvenezer forintos névértéken bekeretezve kapja meg az, aki megveszi, valamint kétmillió forintot is utaltunk az akció keretében” – mondta.

Béres Klára, a Béres Alapítvány elnöke és kommunikációs tanácsadója úgy fogalmazott: „megkérdőjelezhetetlen az, hogy a Jónak lenni jó! egy nagyon fontos kezdeményezés (…) és biztosak lehetünk abban, hogy a támogatás pontosan oda kerül, ahova szánják”. Az alapítvány idén 4,5 millió forint értékű termékadománnyal járult hozzá a gyűjtéshez.

Hampel Katalin divattervező egy általa tervezett kabátot ajánlott fel az adománygyűjtésre.

Szajbély Benedek, a GriffSoft Informatikai Zrt. vezérigazgatója a műsorban úgy fogalmazott: minden évben megnézik, hol van a legnagyobb szükség a segítségre, idén úgy gondolták, hogy a kárpátaljai gyerekeknek. A vállalat hatmillió forint értékben ajánlott fel a Budmillal közösen vásárlási utalványt a KEGYES Alapítvány javára.

A mediaklikk.hu oldalunkon minden hasznos információ megtalálható, licitálni a +36 1 759 50 50-es telefonszámon lehet 22 óráig.

Kiemelt kép: Szinetár Dóra színművész, énekes, Novodomszky Éva és Balog Tamás műsorvezetők a közmédia Jónak lenni jó! című műsorában az MTVA óbudai gyártóbázisának stúdiójában 2025. december 21-én. A közmédia jótékonysági kampányának kedvezményezettje a háború sújtotta Kárpátalján élő beteg, árva és otthonukat vesztett gyermekeket támogató KEGYES, a Kárpátaljai „Elfelejtett” Gyermekek Segítése Jótékonysági Alapítvány (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)