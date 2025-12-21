Jónak lenni jó: Áder János és Herczegh Anita 1 millió forintot ajánlott fel az akcióra

Áder János volt köztársasági elnök, a Regőczi Alapítvány alapítója és felesége, Herczegh Anita, az alapítvány kuratóriumi elnöke saját, családi forrásukból egymillió forintot ajánlott fel a közmédia Jónak lenni jó! akciója javára, amelynek kedvezményezettje a KEGYES, a Kárpátaljai „Elfelejtett” Gyermekek Segítése Jótékonysági Alapítvány.

Herczegh Anita a vasárnapi esti műsorban kiemelte: 2021-ben a Covid-árvákat segítő Regőczi Alapítvány számára gyűjtött a Jónak lenni jó! „Ezt nemhogy nem felejtjük el, hanem hálásan köszönjük a műsor összes készítőjének és működtetőjének, és szeretnénk minden évben valamilyen szinten ezt viszonozni” – hangsúlyozta. Felidézte, hogy

tavaly és idén is egymillió forintot adományoztak a kezdeményezés javára,

hiszen minden évben olyan célt találnak a műsor készítői, amely igazán megérdemli, hogy minél szélesebb körben támogatva legyen.

„Reméljük, hogy hamarosan átlépi a háromszáz millió forintot az adomány” – emelte ki.

Áder János megjegyezte: az is fontos hozadéka a műsornak, hogy olyan szervezetekre irányítja a figyelmet, amelyek karácsony után is nagyobb eséllyel kaphatnak majd támogatást, adományt, hiszen a televízión keresztül nagyobb nyilvánosságot kap a tevékenységük.

A Magyar Cukrász Ipartestület felhívására az akcióhoz csatlakozó cukrászok minden eladott bejgli után 150 forintot felajánlanak a kárpátaljai beteg, árva gyermekek javára.

Erdélyi Balázs, a Magyar Cukrász Ipartestület szakmai elnöke a műsorban elmondta, hogy tavaly csatlakoztak először ugyanezzel a felajánlással a Jónak lenni jó! kampányhoz. Kiemelte: a karácsonyi szezon miatt a százötven forintok gyűjtése náluk kitolódik, így egészen a karácsonyi ünnepkör végéig gyűjtenek, és később egyben juttatják el a felajánlásukat az alapítvány számára.

A mediaklikk.hu oldalon minden hasznos információ megtalálható, licitálni a +36 1 759 50 50-es telefonszámon lehet 22 óráig. Az 1358-as szám hívásával vagy SMS küldésével 500 forinttal lehet támogatni a KEGYES Alapítványt.

Kiemelt kép: Áder János volt köztársasági elnök, a Regőczi Alapítvány alapítója és felesége, Herczegh Anita, a Regőczi Alapítvány kuratóriumi elnöke a közmédia Jónak lenni jó! című műsorában az MTVA óbudai gyártóbázisának stúdiójában 2025. december 21-én. A közmédia jótékonysági kampányának kedvezményezettje a háború sújtotta Kárpátalján élő beteg, árva és otthonukat vesztett gyermekeket támogató KEGYES, a Kárpátaljai „Elfelejtett” Gyermekek Segítése Jótékonysági Alapítvány (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)