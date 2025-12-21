Hiperaktív, de társadalmi kérdésekről nem beszél és ezt eltűri az ellenzéki sajtó. Elképesztő – jelentette ki Magyar Péterről az elemző a Partizánban

Mély strukturális válságban van a Nyugat, Európa elvesztette kezdeményezőképességét, és egy új, konfliktusosabb politikai korszak bontakozik ki – erről beszélt Tölgyessy Péter a Partizán évértékelő műsorában. Elemzésében élesen bírálta az Európai Unió működését, Orbán Viktort trendformáló szereplőnek nevezte, Magyar Péter politikáját pedig kidolgozatlannak és kockázatosnak tartja.

Tölgyessy Péter értékelése szerint 2024 globális értelemben is töréspontot jelent. A Partizán műsorában, amit a Mandiner foglalt össze elmondta: nem egyszerű politikai ciklusváltásról, hanem átfogó világrendszerváltásról van szó. Úgy látja, a Nyugat helyzete súlyosabb, mint bármikor a második világháború óta, és a közelgő átalakulás mértéke meghaladhatja az 1989–90-es fordulatét is.

A folyamat mozgatórugójaként a régi politikai és gazdasági elitekkel szembeni társadalmi elégedetlenséget nevezte meg.

Értelmezésében Magyarország ebben nem kivétel, hanem korai példája volt ennek a tendenciának, amelyet később az Egyesült Államokban Donald Trump politikája tett látványossá. A technológiai szektor ideológiai elmozdulását is ebbe az összefüggésbe helyezte, amikor arról beszélt, hogy a korábban liberálisnak tartott közegek konzervatív irányba fordultak.

Az Európai Unió teljesítményét kifejezetten gyengének ítélte meg. Szerinte kívülről nézve az EU nem tűnik súlyos geopolitikai tényezőnek, miközben a döntéshozók ugyanazokat az eszközöket alkalmazzák, amelyek már korábban is kudarcot vallottak. Úgy véli, az új baloldali politikai irányzatok legfeljebb nagyvárosi környezetben lehetnek sikeresek, miközben globálisan az erős, centralizált vezetők iránt nő az igény, akik jellemzően a jobboldalon jelennek meg.

Orbán Viktor helyzete és politikai előnyei

Tölgyessy szerint Európa gazdasági és politikai értelemben egyre inkább leszakad. Németországot már nem tartja követendő mintának, az uniós klíma- és iparpolitikát pedig következetlennek és önsorsrontónak nevezte. Az ukrajnai háborút az európai elit számára kezelhetetlen válságként írta le, amelyben szerinte a támogatási politika nem vezetett valódi stratégiai előrelépéshez.

Állítása szerint a gazdasági nehézségek ellenére a kormány által nyújtott támogatások hatása még nem futott ki teljesen.

Ezt foglalta össze azzal a megállapítással, hogy míg Orbán Viktor ténylegesen ad, addig kihívója elsősorban ígéretekkel operál.

Magyar Péter mint kihívó

Magyar Péter politikai szerepvállalását Tölgyessy különösen problémásnak tartja. Úgy látja, hogy a társadalmi kérdések hiányoznak a megszólalásaiból, az intézményi reformokra vonatkozó kijelentései pedig inkább kommunikációs panelek, mintsem átgondolt program elemei.

Felvetette: nem világos, hogy van-e mögötte koherens stratégia, vagy csupán nem teszi azt láthatóvá.

Szerinte Magyar Péter ugyanazokat az eszközöket próbálja alkalmazni, amelyekkel a Fidesz korábban sikeres volt, ám ezek mögött jelenleg nincs valódi teljesítmény.

A választás tétje

Tölgyessy szerint az a politikai és gazdasági elit, amely a Fidesz leváltásában érdekelt, túlzott várakozásokat fűz Magyar Péterhez. Úgy véli, még egy esetleges győzelem esetén is komoly kiábrándulás következhet. Arra is utalt, hogy a kampány során új, eddig nem ismert ügyek is felszínre kerülhetnek vele kapcsolatban.

A választás tétjét leegyszerűsítve így határozta meg: Orbán Viktor maradása vagy távozása a kérdés, Magyar Péter pedig ebben a képletben csupán az aktuális ellenfél.

A Partizánban elhangzott értékelés több elemében egybecseng a Mandiner által közölt elemzésekkel is, amelyek szintén arra mutatnak rá, hogy a jelenlegi politikai küzdelem nem kínál gyors megoldást a mélyebb, világrendszerszintű problémákra. Tölgyessy összegzése szerint a nehéz időszak nem egy választási ciklusra, hanem hosszú évekre szól.

