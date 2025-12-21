Hidvéghi Balázs: Magyar Péter elhallgattatna mindenkit, aki beszélni mer a Tisza Párt megszorító csomagjáról

Magyar Péter elhallgattatna mindenkit, aki beszélni mer a Tisza Párt megszorító csomagjáról; mindent bevetnek, hogy ne derüljön ki az igazság – közölte a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára vasárnap a közösségi oldalán.

Hidvéghi Balázs a Facebookon közzétett bejegyzésében kiemelte: aki tájékoztat, aki kérdez, aki figyelmeztet, azt Magyar Péter el akarja némítani.

Az államtitkár kifejtette:

a pártelnök el akarja titkolni a magyarok elől, hogy a Tisza brutális megszorításokra és példátlan adóemelésekre készül.

Kőkemény, baloldali elvonások jönnének: 1300 milliárd forint megszorítás a családoktól, 3700 milliárd forint adóbeszedés a vállalkozásoktól. El akarja titkolni, hogy

minderről tudatosan hazudnak a választóknak,

valamint azt, hogy mindent Brüsszellel lepaktálva tennének, pénzt akarnak behajtani a brüsszeli háborús tervekre és Ukrajnára – fogalmazott.

Hidvéghi Balázs szerint a legdurvább tervezett adóemelések és megszorítások, amelyekről Magyar Péter nem akarja, hogy a magyar emberek tudjanak, a többi között a „brutális adóemelés a dolgozóknak”. Megszüntetnék a 15 százalékos személyi jövedelemadót, helyette 22 és 33 százalékos kulcsokat vezetnének be. Ez az átlagfizetésből élőknek évente akár több százezer forintos veszteséget jelentene – emelte ki.

Az államtitkár említette emellett a gyermekes családok adójának emelését. Felsorolása szerint szétvernék a családi adórendszert,

eltörölnék a jelenlegi családi adókedvezményeket,

és 30-50 százalékkal kevesebb támogatást adnának, továbbá meg akarják szüntetni a gyedet.

Kapcsolódó tartalom Brutális megszorításokat vetítenek előre a Tisza Párt tervei – figyelmeztetett a Nemzeti Ellenállás Mozgalom

Közölte azt is: 3500 milliárd forinttal több adót akarnak beszedni a magyar vállalkozásoktól. Megszüntetnék a 9 százalékos társasági adót, helyette 13,5, illetve 18 százalékos kulcsokat vezetnének be a kis- és közepes vállalkozásoknak. Eltörölnék a kkv-kedvezményeket, emelnék a munkáltatói terheket, megszüntetnék az ekhót és a katát is.

„A Tisza megszüntetné az állami nyugdíjat,

nem lenne államilag garantált nyugdíj.

Mindenki magára maradna, a befizetések kötelezően magánnyugdíjpénztárakhoz kerülnének. Megadóztatnák a nyugdíjakat. Minden öregségi és özvegyi nyugdíjasnak 20 százalékos nyugdíjadót kellene fizetnie” – írta.

Az államtitkár bejegyzésében kitért arra, hogy

a Tisza Párt elvenné az ingyenes egészségügyi ellátást.

Aki nem fizetne magánbiztosítónak, az nem kapna ellátást: se háziorvos, se szakrendelés, se vizsgálat, se kezelés. Elvennék a gyermekek ingyenes orvosi ellátását is. A szülőknek drága családi biztosítást kellene kötniük, enélkül a gyerek nem jutna gyermekorvoshoz, szakrendelésre vagy vizsgálatra – tette hozzá.

Közlése szerint

az áfát 32 százalékra emelnék, ez brutális áremelkedést hozna

minden magyar család számára. Azt írta, vagyonfelmérést vezetnének be mindenkinél, már egy egyszerű családi autó után is vagyonadót kellene fizetni.

„Teljesen Brüsszel háborús tervei mellé álltak abban is, hogy a magyarok energiaellátását felborítsák, az orosz energia beszerzésének tiltásával készek háromszorosára emelni a rezsit” – fogalmazott az államtitkár.

„Nem csoda, ha Magyar Péter ideges attól, ha erről beszélni mer bárki” – zárta bejegyzését Hidvéghi Balázs.

Kiemelt kép: Magyar Péter, a Tisztelet és Szabadság Párt (Tisza Párt) EP-listavezetője nyilatkozik a sajtó képviselőinek Budapesten, a Roude Leiw állóhajón 2024. június 9-én (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)