Elhunyt Csudai Sándor fotóriporter, a Városligetben találták rá a holttestére

Holtan találták Csudai Sándor fotóriportert szombat hajnalban a Városligetben, a Néprajzi Múzeum épületénél.

„A helyszínen bajtársaink egy negyven év körüli férfi halálának tényét állapították meg” – válaszolta a Telex érdeklődésére az Országos Mentőszolgálat. Csudai Sándor feltehetően az épület tetejéről eshetett le.

A tehetséges fotóriporter halálhírét Lantos Gábor sportújságíró is megerősítette a közösségi médiában.

Csudai Sándor 1987-ben született Budapesten, a Práter utcai Szakképző Iskolában tanult fényképészetet. A Mediaworks munkatársa volt, korábban dolgozott fotóstúdiókban, fesztiválokon, magazinoknak és online lapoknak is.

