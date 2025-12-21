Elhunyt Csudai Sándor fotóriporter, a Városligetben találták rá a holttestére

„A helyszínen bajtársaink egy negyven év körüli férfi halálának tényét állapították meg” – válaszolta a Telex érdeklődésére az Országos Mentőszolgálat. Csudai Sándor feltehetően az épület tetejéről eshetett le.
A tehetséges fotóriporter halálhírét Lantos Gábor sportújságíró is megerősítette a közösségi médiában.
Csudai Sándor 1987-ben született Budapesten, a Práter utcai Szakképző Iskolában tanult fényképészetet. A Mediaworks munkatársa volt, korábban dolgozott fotóstúdiókban, fesztiválokon, magazinoknak és online lapoknak is.
Kapcsolódó tartalom
Kiemelt kép forrása: Csudai Sándor közösségi oldala