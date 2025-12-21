Borult, párás időjárással búcsúzik a hét, helyenként fokozatosan javulnak a látási viszonyok

Kép forrása: met.hu

Helyenként szitálás, északkeleten akár kisebb eső is előfordulhat. Nagyrészt gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás, de Sopron és a Bakony térségében olykor előfordulhatnak élénk széllökések.

A hőmérséklet alig változik, az időszak során 2 és 8 fok között alakul.

Borult idő várható. Romlanak a látási viszonyok, helyenként köd kialakulására kell számítani. Szitálás, a fagypont alatti tájakon ónos szitálás is előfordulhat. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -1 és +5 fok között alakul.

Kiemelt kép: MTI/Komka Péter