Borult, párás időjárással búcsúzik a hét, helyenként fokozatosan javulnak a látási viszonyok

2025.12.21. 06:20

| Szerző: hirado.hu
Fokozatosan javulnak a látási viszonyok, de még így is nagyrészt borult, párás, helyenként tartósan ködös idő valószínű - legfeljebb kevés helyen szakadozhat átmenetileg a felhőzet – írja a HungaroMet.
Helyenként szitálás, északkeleten akár kisebb eső is előfordulhat. Nagyrészt gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás, de Sopron és a Bakony térségében olykor előfordulhatnak élénk széllökések.

A hőmérséklet alig változik, az időszak során 2 és 8 fok között alakul.

Borult idő várható. Romlanak a látási viszonyok, helyenként köd kialakulására kell számítani. Szitálás, a fagypont alatti tájakon ónos szitálás is előfordulhat. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -1 és +5 fok között alakul.

