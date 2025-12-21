Belháború robbant ki a Tisza Pártban

Mind több helyen esnek egymásnak a Tisza Párt tagjai, a hírek szerint Mafyar Péter politikai formációjában egyre nagyobb a káosz. Vas megye után Csongrádban is egymásnak estek a párt országgyűlési jelöltjei.

Az előválasztás után több választókerületben is felszínre törtek a Tisza Párt belső viszályai, amelyre jó példa a Szegedhez közel lévő szentesi körzet, ahol a második fordulóba jutott két jelölt-jelölt a nyilvánosság előtt kapott hajba.

Ahogy az Ellenpont megírta:

a győztes Bárkányi Bence és ellenfele, Páger Krisztina a kampányban szinte végig egymással volt elfoglalva.

A feszültség robbanását azonban az okozta, hogy Bárkányi győzelmi beszédében „fideszesnek” nevezte Págert, aki válaszul arról írt a közösségi oldalán, hogy ellenfele a régi baloldaltól érkezett, csak ugródeszkának akarja használni a Tiszát, ezért nem is igazi „rendszerváltó”. Ismert, Bárkányiról kiderítette a sajtó, hogy közeli barátságot ápol a Momentum ifjúsági tagozatának korábbi elnökével, s vélhetően erre célzott Páger.

Kettőjük kapcsolata ezt követően tovább romlott: Páger újra jelentkezett egy facebookos hozzászólásban, és azt kezdte el fejtegetni, hogy riválisa tisztességtelen eszközökkel sározta be az addigi munkáját. Fenyegetőleg hozzátette, hogy ezért el fogja lehetetleníteni az indulását az áprilisi választáson, majd a Tisza Párt vezetésének is üzent:

„rossz hírem van. Még nincs vége a játéknak.”

Azóta sem csillapodtak a kedélyek, folytatódik a klikkesedés. Páger ugyanis éppen Magyar Péter érkezése előtt kezdett szervezkedésbe Bárkányi ellen, s egy új, párton belüli, zárt Facebook-csoport elindítását jelentette be a közösségi oldalán. Bejegyzését azzal indította, hogy a közösséget a választókerület „valódi rendszerváltóinak” hozta létre.

„Mi egy olyan jövőt szeretnénk, ahol a rendszerváltás nem puszta szó, hanem valódi értékváltás” – határozta meg a szerveződés céljait. Majd ennél is egyértelműbben fogalmazva úgy folytatta, hogy ide csak azok csatlakozhatnak, akik nem a múlt embereit vagy módszereit követik, hanem egy új, hiteles irányt kívánnak képviselni Csongrád megye 3. választókerületében.

A címzett az Ellenpont cikke szerint tiszás párttársa, Bárkányi volt, ami kiderül a bejegyzés végéből is: „mi hiszünk a tisztességes becsületes munkában. (…) Elutasítjuk a múlt mocskos módszereit és a méltatlan lejárató kampányokat, a gyűlölködést”.

Nem a szentesi körzet az egyetlen, ahol forrnak az indulatok a baloldali párt háza tájékánál.

Az egyik sárvári jelölt-jelöltet, Németh Martint ugyanis pedofíliával vádolták meg pártbeli riválisai.

Egy internetes profil mögé bújva azt terjesztették róla, hogy szexuálisan zaklatott egy kiskorú lányt. Az oldal semmilyen bizonyítékot nem közölt, de a pártvezetés váratlanul a sokáig esélyesként számon tartott Németh Martin helyett a másik jelöltet, Strompová Viktóriát hozta ki győztesként.

Az ügy komolyságát jelzi, hogy

a politikus még az eredményhirdetés előtt feljelentést tett a rendőrségen, rágalmazás miatt.

A profil azonban nem tágított és megfenyegette Némethet: amennyiben nem áll el a beadványától, akkor nyilvánosságra hozza a bizonyítékait.

Szintén személyi ellentétek nehezítik a gyulai Tisza helyzetét. A Békés vármegyei körzetben generációs alapon megy a vita. Az előválasztáson vereséget szenvedő Pásztor Anett hívei a kora miatt támadták a végső nyertest, Ráki Zsoltot. Többek között azt rótták fel neki, hogy túl idős, így nem passzol a párt fiatalos arculatához.

Sátoraljaújhelyen többen is választási visszaélésekről, központi technikai hibákról számoltak be,

amelyek egyes elmondások szerint nagy mértékben befolyásolták a végeredményt – olvasható az Ellenpont hasábjain.

Kiemelt kép: Magyar Péter (Forrás: M1)