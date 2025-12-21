A HM és Szalay-Bobrovniczky Kristóf miniszter is csatlakozott a jótékonysági felhíváshoz, a közmédia Jónak lenni jó! kampányához

A Honvédelmi Minisztérium (HM) és Szalay-Bobrovniczky Kristóf miniszter is csatlakozott a közmédia kampányához, amellyel a Kárpátalján élő árvákat és otthonukat vesztett gyerekeket támogatják.

A honvédelmi miniszter vasárnap a Facebookra feltöltött videójában közölte: a minisztérium 50 gyereket hív meg nyáron, az itteni napokat a tárca üzemeltetésében lévő nyíregyházi kollégiumban fogják eltölteni.

Emellett a vasárnapi felvételen a Magyar Honvédség Központi Zenekarának fúvós kvintettje játszik karácsonyi számokat.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf hozzátette: személyes felajánlása a török védelmi minisztertől kapott tintatartó kancsó, amelyet modern művészek fehérarany felhasználásával készítettek 16-17. századi tintatartó kancsók ihletésére. Másik felajánlása egy huszártarsoly, amelyet mai magyar kézművesek készítettek a 19. század közepéig használt magyar huszártarsoly mintájára; ez nemcsak az egyenruha fontos díszítőeleme volt, hanem korábban térképeket vagy parancsokat tartottak benne a magyar huszárok – ismertette.

A tárgyak a Jónak lenni jó! oldalán megtalálhatók.

„Segítsünk együtt! Jónak lenni jó, áldott karácsonyt!” – fogalmazott a miniszter.

Kiemelt kép: MTI/Vasvári Tamás