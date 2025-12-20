Szombaton sem tágít a borús, ködös időjárás

Kép forrása: met.hu

Helyenként szitálás előfordulhat. A légmozgás nagyrészt gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 2 és 8 fok között valószínű, de a kevésbé felhős tájakon ennél pár fokkal melegebb is lehet.

Késő este 1, 6 fok közé hűl le a levegő.

