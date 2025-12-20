Szombaton sem tágít a borús, ködös időjárás

Kép forrása: met.hu
Helyenként szitálás előfordulhat. A légmozgás nagyrészt gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 2 és 8 fok között valószínű, de a kevésbé felhős tájakon ennél pár fokkal melegebb is lehet.
Késő este 1, 6 fok közé hűl le a levegő.
Kép forrása: met.hu
Borult, párás, helyenként ködös idő várható. Szitálás előfordulhat. A légmozgás nagyrészt gyenge vagy mérsékelt lesz.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 0 és +5 fok között alakul.
Kép forrása: met.hu
Kiemelt kép: MTI/Kiss Gábor