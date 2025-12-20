Műsorújság
Szombaton sem tágít a borús, ködös időjárás

Szerző: hirado.hu
2025.12.20. 06:24

Túlnyomóan borult, párás, helyenként tartósabban ködös idő várható. Napközben javulnak a látási viszonyok, elsősorban a Tiszántúlon és a Dél-Alföldön fel is szakadozhat némileg a felhőzet – írja a HungaroMet.
Kép forrása: met.hu

Helyenként szitálás előfordulhat. A légmozgás nagyrészt gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 2 és 8 fok között valószínű, de a kevésbé felhős tájakon ennél pár fokkal melegebb is lehet.

Késő este 1, 6 fok közé hűl le a levegő.

Kép forrása: met.hu
Borult, párás, helyenként ködös idő várható. Szitálás előfordulhat. A légmozgás nagyrészt gyenge vagy mérsékelt lesz.

 A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 0 és +5 fok között alakul.

Kép forrása: met.hu

Kiemelt kép: MTI/Kiss Gábor

