Lázár János kijelentette: Ma Magyarországon az emberek biztonságot akarnak

Az emberek ma Magyarországon biztonságot akarnak a házukban és a hazájukban – jelentette ki az építési és közlekedési miniszter szombaton Szegeden a Digitális Polgári Körök (DPK) háborúellenes gyűlésén tartott 30. Lázárinfó kezdetén.

Lázár János azt mondta: 2025-ben két tanulmányutat tett, az egyiket Budapestről Washingtonba, a másikat pedig Kisvárdáról Szegedre a Lázárinfókon. Hozzátette, hogy három dolgot tanulhattak meg az eddigi 29 Lázárinfó 1500 kérdéséből: a magyarok békéje fontosabb, mint az ukránok háborúja; a gáz és a gázár fontosabb mint a gender; valamint a magyar családok a legfontosabbak, és nem számítanak az idegenek. Az emberek azt várják a Fidesztől, hogy megvédje őket és „nem akarják, hogy neveljük őket" – fogalmazott Lázár János.