Lázár János kijelentette: Ma Magyarországon az emberek biztonságot akarnak

Lázár János azt mondta: 2025-ben két tanulmányutat tett, az egyiket Budapestről Washingtonba, a másikat pedig Kisvárdáról Szegedre a Lázárinfókon.
Hozzátette, hogy három dolgot tanulhattak meg az eddigi 29 Lázárinfó 1500 kérdéséből:
a magyarok békéje fontosabb, mint az ukránok háborúja; a gáz és a gázár fontosabb mint a gender; valamint a magyar családok a legfontosabbak, és nem számítanak az idegenek.
Az emberek azt várják a Fidesztől, hogy megvédje őket és „nem akarják, hogy neveljük őket” – fogalmazott Lázár János.
Kapcsolódó tartalom
Háborúellenes gyűlés szombaton: Szegeden találkoznak a hazájukért tenni akaró polgárok
Ötödik állomásához érkezik a Digitális Polgári Körök háborúellenes gyűlése. Áder János is beszédet mond, és egy egyedülálló Lázárinfóra is sor kerül, ahol Orbán Viktor miniszterelnök és Lázár János miniszter közösen válaszolnak a közönség kérdéseire.
