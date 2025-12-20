Műsorújság
Lázár János kijelentette: Ma Magyarországon az emberek biztonságot akarnak

Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2025.12.20. 13:39

Az emberek ma Magyarországon biztonságot akarnak a házukban és a hazájukban – jelentette ki az építési és közlekedési miniszter szombaton Szegeden a Digitális Polgári Körök (DPK) háborúellenes gyűlésén tartott 30. Lázárinfó kezdetén.

Lázár János azt mondta: 2025-ben két tanulmányutat tett, az egyiket Budapestről Washingtonba, a másikat pedig Kisvárdáról Szegedre a Lázárinfókon.

Hozzátette, hogy három dolgot tanulhattak meg az eddigi 29 Lázárinfó 1500 kérdéséből:

a magyarok békéje fontosabb, mint az ukránok háborúja; a gáz és a gázár fontosabb mint a gender; valamint a magyar családok a legfontosabbak, és nem számítanak az idegenek.

Az emberek azt várják a Fidesztől, hogy megvédje őket és „nem akarják, hogy neveljük őket” – fogalmazott Lázár János.

Kiemelt kép: MTI/Koszticsák Szilárd

