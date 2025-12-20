Lapok betiltása helyett érvek ütköztetésére biztat a Magyar Nemzeti Médiaszövetség

Egy lapszám betiltása az Alaptörvényben biztosított jogok durva megsértésével a rossz emlékű Kádár-korszakot idéző jelenség – szögezte le a Magyar Nemzeti Médiaszövetség, a szervezet a sajtószabadság védelmében emelt szót a Bors szerkesztősége mellett.

Az a helyes megoldás, amit a Bors betiltással fenyegetett lapszámának online közzététele jelent: ne tiltsunk be semmit, hanem a kérdéses ügyeinket inkább beszéljük meg, s vitatkozzunk – olvasható a Magyar Nemzeti Médiaszövetség közleményében. A szervezet üdvözli a Bors szerkesztőségének mai akcióját – amely arra reagálva született meg, hogy

a Fővárosi Törvényszék azt kezdeményezte: tiltsák be a Bors a Tisza Párt és szakértőinek adópolitikai terveiről szóló különszámát.

A Bors Online felületén szombat reggel megjelent online publikáció a Magyar Nemzeti Médiaszövetség szerint a sajtószabadság védelmében tett helyes lépés, különös tekintettel arra, hogy a Bors különszáma a Tisza Párt adókkal kapcsolatos elképzeléseiről pro és kontra ad számot, olyan vitát nyit, amelyben az olvasók maguk is kialakíthatják a saját véleményüket.

Kiemelték, hogy

a Bors a bíróság által fenyegetett anyagot a sajtószabadság melletti kiállás jegyében adta közre online formában

egy lapszám betiltása az Alaptörvényben biztosított jogok durva megsértésével a rossz emlékű Kádár-korszakot idéző jelenség – így értékelték a Fővárosi Törvényszék lépését.

Emlékeztettek, hogy a bíróság egy olyan eljárásban, amelyben az eljáró bíró a Tisza Párthoz való kapcsolódása is felmerült, egy fél nap alatt meghozott intézkedéssel zárná le a vitát egy párt érdekét szem előtt tartva, a különszámban megjelent írások elemzése és az érdemi jogorvoslat lehetőségének biztosítása nélkül.

Kiemelték, hogy Magyar Péterék a párt jó hírnevére hivatkozó jogi érvelése olyan absztrakciós szintre emeli a konkrét politikai viták kezelését, amelyen a valóságban lehetetlenné válik az érvek ütköztetése, a valódi viták lefolytatása.

A Magyar Nemzeti Médiaszövetség közleményében rámutattak, hogy

egy párt jó hírneve többek közt az érveken alapuló nyílt vita eredményeként születik meg, nem pedig nekik nem tetsző sajtótermékek betiltásából.

Kiemelt kép: a Bors különszámát osztják a résztvevőknek a Digitális Polgári Körök által szervezett háborúellenes gyűlésen Szegeden 2025. december 20-án (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)