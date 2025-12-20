Hatalmas kudarccal zárja az évet Magyar Péter az elemző szerint

Deák Dániel a közösségi oldalán publikált bejegyzéséhez egy fotót is mellékelt a Tisza Párt szegedi rendezvényéről.
„Ez egy friss, 14:22-kor készült drónkép Magyar Péter szegedi rendezvényéről, amely világosan mutatja: ez egy hatalmas kudarc Magyar Péter számára,
látványosan kijött a Fidesz és a Tisza közötti különbség,
a mai napot is egyértelműen Orbán Viktor nyerte” – állapította meg az elemző.
„Magyar Péter tehát hiába vergődik és próbálkozik álhírekkel, az emberek nem kérnek belőle! Ahogy nem kérnek a Tisza-csomagból sem. Magyar Péterék progresszív személyi jövedelemadózást vezetnének be, megadóztatnák a nyugdíjakat és a vállalkozásokat, a családtámogatásokat megvágnák.
Vagyis:
megszorításokat vezetnének be. Nem csoda, hogy erre senki nem kíváncsi!”
– hangsúlyozta Deák Dániel, aki egy videóban is értékelte a szombati belpolitikai eseményeket.
