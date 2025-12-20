Hatalmas kudarccal zárja az évet Magyar Péter az elemző szerint

Magyar Péter csupán pár száz lézengő előtt zárja az évet, miközben Orbán Viktor telt házas stadionban, több ezer ember előtt tartott rendezvényt Szegeden! – mutatott rá a XXI. Század Intézet vezető elemzője.

Deák Dániel a közösségi oldalán publikált bejegyzéséhez egy fotót is mellékelt a Tisza Párt szegedi rendezvényéről.

„Ez egy friss, 14:22-kor készült drónkép Magyar Péter szegedi rendezvényéről, amely világosan mutatja: ez egy hatalmas kudarc Magyar Péter számára,

látványosan kijött a Fidesz és a Tisza közötti különbség,

a mai napot is egyértelműen Orbán Viktor nyerte” – állapította meg az elemző.

„Magyar Péter tehát hiába vergődik és próbálkozik álhírekkel, az emberek nem kérnek belőle! Ahogy nem kérnek a Tisza-csomagból sem. Magyar Péterék progresszív személyi jövedelemadózást vezetnének be, megadóztatnák a nyugdíjakat és a vállalkozásokat, a családtámogatásokat megvágnák.

Vagyis:

megszorításokat vezetnének be. Nem csoda, hogy erre senki nem kíváncsi!”

– hangsúlyozta Deák Dániel, aki egy videóban is értékelte a szombati belpolitikai eseményeket.

Kiemelt kép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke beszédet mond a párt országjárásának szegedi állomásán 2025. december 20-án (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)