Háborúellenes gyűlés szombaton: Szegeden találkoznak a hazájukért tenni akaró polgárok

A Digitális Polgári Körök (DPK) hálózatát Orbán Viktor miniszterelnök hívta életre júliusban a 34. Tusványoson azzal a céllal, hogy azoknak is teret adjanak az országépítésben, akik nem léptek be a Harcosok Klubjába. Az indulás óta folyamatosan nő a DPK-k taglétszáma, október 23-án – amikor a miniszterelnök a nemzeti ünnepen bejelentette a háborúellenes országjárást – már több mint 90 ezer főt számláltak, a mai szegedi gyűlés előtt – a Digitális Polgári Körök hivatalos oldala szerint – pedig már

122 610 tagja volt a DPK hálózatának.

A háborúellenes gyűléseken Orbán Viktor korábban arról beszélt, hogy Magyarországnak milyen lehetőségei vannak arra, hogy a kimaradjon a háborúból, hogy a magyar rezsicsökkentés és annak fenntartásában kulcsfontosságú szerepet játszó orosz olaj- és földgázimportot hogyan lehet megvédeni, valamint felhívta a figyelmet az elhibázott brüsszeli szankcióspolitikának a magyar családokra gyakorolt káros hatásairól. Ezzel kapcsolatban a december 6-ai, kecskeméti háborúellenes gyűlésen Orbán Viktor „nagy tahóságnak” nevezte, hogy Brüsszel – ahol „nem sok emberi van” – az energetikai szankciók alól nem ad Magyarországnak mentességet, mondván, „tahóság” az, ha valaki nem törődik azzal, milyen hatással vannak másra a tettei.

„Brüsszel szankciós politikájának kialakításában a mi szempontjaink nem szerepelnek, holott Magyarországnak ezen múlik az élete, legalábbis a családok pénztárcája és a vállalkozások sikere”

– hangsúlyozta Orbán Viktor.

A 2026-os országgyűlési választásokkal kapcsolatban pedig nyomatékosította, hogy „amilyen kormányunk lesz 2026-ban, annak a kormánynak kell majd megküzdenie Magyarországért, és kimenteni az országot egy nagy valószínűséggel felénk közeledő háborús veszélyből”.

„Amilyen kormányunk lesz 2026-ban, az lesz a sorsunk a háborúval kapcsolatban”

– figyelmeztetett a kormányfő.

A Digitális Polgári Körök háborúellenes gyűlésein a polgári világ tagjai – többek között történészek, színészek, énekesek, élsportolók – is részt vesznek, így támogatva Magyarországot a háborúból való kimaradásért folytatott erőfeszítéseit.

A háborúellenes gyűlések mottója: „Aki békét akar, velünk tart!”

Mihálffy Béla, Szeged kormánypárti országgyűlési képviselője közösségi oldalán számolt be arról, hogy a szervezők már gőzerővel készülnek a szegedi DPK-rendezvényre. A képviselő úgy fogalmazott, a szegedi rendezvény egyszerre reagál a nemzetközi politikai kihívásokra és erősíti a belső, nemzeti összetartozást.

A találkozó célja, hogy a résztvevők megerősítést kapjanak abban: a közös gondolkodás, az egymásra figyelés és a polgári értékek mentén lehet választ adni a bizonytalan időkre.

Mihálffy Béla büszkeségét fejezte ki amiatt, hogy Szeged adhat otthont ennek a nagyszabású, országos figyelmet kiváltó eseménynek. Mint írta, a Szeged és Homokhátság Digitális Polgári Kör mára a város legnépesebb polgári közösségévé vált, ami jól mutatja, hogy a térségben erős az igény az aktív közéleti részvételre és az értékalapú közösségépítésre.

Orbán Viktor a téli politikai idény egyik meghatározó eseményéről, a brüsszeli uniós csúcsról szinte azonnal Szeged felé veszi az irányt, ahol várhatóan főszerepet kapnak az ott elhangzottak. E mellett ez lesz az év utolsó nagy kormánypárti eseménye, ami így politikai évzárónak is tekinthető. Áder János is Szegedre érkezik, és beszédet mond. A korábbi köztársasági elnök úgy fogalmazott: azért jön, mert hívták, és van mondanivalója. Az év egyik legnagyobb közérdeklődéssel figyelt politikai országjárása is Szegeden zárja az évet: egy egyedülálló Lázárinfóra is sor kerül, ahol Orbán Viktor miniszterelnök és Lázár János miniszter közösen válaszolnak a közönség kérdéseire. Lázárinfó Orbánnal 😎

Szombaton találkozzunk Szegeden!

Ne hagyd ki❗️ Közzétette: Orbán Viktor – 2025. december 14., vasárnap

Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök a digitális polgári körök által szervezett háborúellenes gyűlésen, mellette Andor Éva, a TV2 műsorvezetője a mohácsi Városi Sportcsarnokban 2025. december 13-án (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)