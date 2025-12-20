Frontális baleset miatt teljes szélességében lezárták a főutat

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a honlapján arról adott hírt, hogy a baleset a 11-es kilométernél, Vasszécseny és Csempeszkopács között történt. Az autóba két ember beszorult, őket a szombathelyi hivatásos tűzoltók a Vas vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányításával, feszítővágó és nyomatóhenger segítségével szabadítják ki a roncsból.
Az Országos Rendőr-főkapitányság sajtóügyelete az MTI megkeresésére közölte: a baleset miatt a főút érintett szakaszát teljes szélességében lezárták, a járműforgalmat elterelték.
A kiemelt kép illusztráció (Fotó: MTI/Vajda János)