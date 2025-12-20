A Bors nem enged a nyomásgyakorlásának, a nyomtatott megjelenésen túl a Borsonline-on is közzéteszik a Tisza-adókról szóló különszámot

Magyar Péter legutóbbi Facebook-megszólalását követően a Tisza Párt a Fővárosi Törvényszéken olyan eljárást kezdeményezett, amely a Bors Tisza-adóról szóló különszámának betiltására irányult. A lap szerkesztősége és kiadója szerint mindez példátlan politikai nyomásgyakorlás és a sajtószabadság súlyos megsértése.

A Bors szerkesztősége és a lapot kiadó Mediaworks határozottan tiltakozik az általuk politikai nyomásgyakorlásnak minősített lépések ellen. Álláspontjuk szerint az eljárás az Alaptörvényben biztosított sajtószabadság durva megsértését jelenti, és veszélyes precedenst teremthet.

Cikkükben hangsúlyozták: a Tisza Párt visszaélésszerűen alkalmaz minden lehetséges jogi eszközt annak érdekében, hogy kiszivárgott szándékait leplezze, és nem riad vissza attól sem, hogy a rendszerváltás egyik legfontosabb értékét, a sajtószabadságot eltiporja. A szerkesztőség egyértelművé tette: ezt nem hagyják.

Ennek jegyében döntöttek úgy, hogy a nyomtatott megjelenésen túl a Borsonline felületén is közzéteszik a Tisza-adókról szóló különszámot.

Olvasóikat megkérték, hogy olvassák el, osszák meg, és vitassák meg a benne foglaltakat.

Kiemelt kép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke és EP-képviselője, mellette Tarr Zoltán, a párt EP-delegációjának vezetője (Fotó: MTI/Purger Tamás)