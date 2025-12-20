A béke és a szeretet erejére hívták fel a figyelmet a Digitális Polgári Körök háborúellenes gyűlésének felszólalói Szegeden

A karácsony közeledtével a béke és a szeretet erejére hívták fel a figyelmet a Digitális Polgári Körök (DPK) Szegeden rendezett háborúellenes gyűlésének felszólalói szombaton.

Rákay Philip producer, DPK-nagykövet az év utolsó háborúellenes gyűlésén elmondta: karácsony előtt semmi sem lehet erősebb a szeretet és a béke erejénél.

Emlékeztetett arra, hogy a ’90-es években, a délszláv háború idején rengetegen menekültek Szegedre Jugoszláviából, és a vajdasági magyarok negyed évszázada a saját bőrükön tapasztalhatták meg, hogy milyen fizikai és lelki sérüléseket okozhat egy háború.

Az esemény másik műsorvezetője, Szabó Zsófia DPK-nagykövet az eseményen bejelentette,

a Digitális Polgári Körök 50 millió forint támogatással csatlakoznak a Jónak lenni jó! adománygyűjtő kampányához,

amely ezúttal a háború sújtotta Kárpátalján élő beteg, árva és otthonukat vesztett gyermekek támogatása érdekében zajlik.

Halkó Petra, a XI. Század Intézet vezető elemzője úgy fogalmazott, Szeged biztonságosabb város sok más nyugat-európai egyetemi városnál, és Szegedet a szegediek szabadságvágya teszi különlegessé.

Az orosz-ukrán háborúról szólva kiemelte: az elmúlt napok tapasztalatai alapján

van Európában 24 olyan ország, amelyik minden követ megmozgat a háború folytatása érdekében.

Szerinte békét kötni nem utópisztikus dolog, hanem emberi döntés, akarat kérdése. Mint mondta:

„menő lenne” egy budapesti békecsúcs.

Kiss-Rigó László szeged-csanádi püspök kiemelte, karácsony közeledtével az egyház feladata az, hogy a belső béke kétezer éve megfogalmazódott üzenetét közvetítse.

Dux László, a Gál Ferenc Egyetem rektora azt mondta, az egyetemek az egyházak után a második legrégebben működő intézményrendszer részei, amelyeknek a háború és a béke kérdésében is arra kell törekedniük, hogy hitelesen továbbadják a múlt történéseit, háborúit, békekötéseit a hallgatóknak.

Ugyanakkor éppen olyan fontos a jövőt is kémlelni, hogy melyek lehetnek azok a területek, ahol háborús konfliktusok alakulhatnak ki – tette hozzá, majd kiemelte: bízik abban, hogy az orosz-ukrán háborúban a békepartiak higgadt, józan erőfeszítéseikkel elérik a célt.

Szalai Zoltán, a Mathias Corvinus Collegium (MCC) főigazgatója a Nyugat-Európában lévő migrációs problémára hívta fel a figyelmet. Mint mondta,

ha idegen vallásból, kultúrából érkeznek az emberek, akkor magukkal hozzák szokásaikat, konfliktusaikat

és azokat a különbségeket is, amelyek az ő társadalmukra jellemző. A háborúról azt mondta: az igazság és a valóság a háborúellenesek oldalán van.

Bölöni László erdélyi születésű labdarúgóedző azt emelte ki, hogy a sokszínűségben érték van, ő is több nemzet focistáival dolgozott együtt, ugyanakkor kulturális problémákat is okozhat, mint történik Franciaországban, ahol jelenleg él.

Vadkerti Attila szegedi születésű korábbi válogatott kézilabdázó hangsúlyozta, ahhoz, hogy a karácsonyi asztal körül béke legyen, nem kellenek nagy világpolitikai dolgok, csak az, hogy szeressük és fogadjuk el egymást.

Szőke András Balázs Béla-díjas filmrendező, színész a vidék fontosságára hívta fel a figyelmet. Azt mondta, a nagyvárosokat nem lehet különválasztani a vidéktől, a vidékre nagy szükség van.

Kiemelt kép: Kiss-Rigó László szeged-csanádi püspök, Halkó Petra közgazdász, a 21. Század Intézet vezető elemzője, Rákay Philip producer, moderátor, Dux László, a Gál Ferenc Egyetem rektora és Szalai Zoltán, a Mathias Corvinus Collegium (MCC) főigazgatója a digitális polgári körök által szervezett háborúellenes gyűlésen tartott pódiumbeszélgetésen Szegeden 2025. december 20-án. Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd