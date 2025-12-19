Orbán Viktor győzelme nagy politikai vereség Friedrich Merznek és Ursula von der Leyennek – erről is szól a Mesterterv évadzáró adása

Mráz Ágoston a közvélemény-kutatásokról beszélt, és

úgy összegzett, hogy egyértelműen megállt a Tisza növekedése, és bizonyos értelemben az apadása indult meg a pártnak.

A Nézőpont Intézet vezetője szerint ez 2025 legfontosabb, nem egyetlen pillanathoz köthető fejleménye.

2025 végső bemelegítése volt annak a három hónapnak, ami a 2026-os országgyűlési választásokat megelőzi – értékelte az évet G. Fodor Gábor, aki úgy vélte,

a Magyar Péter-jelenség egy jókor jött pofon, és a Fidesz azt csinálta, ami a természete: az ilyen kihívásokból nyer energiát.

A Magyar Nemzet főmunkatársa hozzátette: ez magyarázza azt is, hogy a Tisza megállt, és a Fidesz megerősödött.

A műsor következő részében a csütörtöki EU-csúcs került terítékre, az, hogy mi történt valójában Brüsszelben, és milyen eredményekkel tért haza Orbán Viktor, mit ért el Ursula von der Leyen, mit kapott Zelenszkij ukrán elnök? Szóba került az is, hogy mit reagál majd Putyin orosz elnök az EU által Ukrajnának nyújtott hadikölcsönre?

A szakértők végül a 2026-os választásokról beszéltek, és felvázolták, milyen mestertervek lehetnek a Fidesz és a Tisza oldalán. Feltették a kérdést: a Tisza kiszivárgott megszorítási csomagja vagy a Szőlő utcai botrány határozza meg a közbeszédet, akár a karácsonyi ebédek beszélgetéseit?

Kiemelt kép. Ursula von der Leyen és Friedrich Merz a 2025. december 18-i brüsszeli uniós csúcson (Fotó: Olivier Hoslet/pool/AFP)