Orbán Viktor az EU-csúcs után: Azonnali háborús veszélyt sikerült elhárítanunk

Hosszú és küzdelmes éjszakáról számolt be Orbán Viktor miniszterelnök az uniós csúcstalálkozót követően. A miniszterelnök szerint sikerült megakadályozni egy olyan döntést, amely azonnali háborús veszélyt jelentett volna.

A kormányfő kijelentette: megakadályozták azt a tervet, amely az orosz vagyon felhasználásával Európa hadüzenetét jelentette volna Oroszországnak. Álláspontja szerint ez a döntés háborúba sodorta volna Európát, és mintegy 1000 milliárd forintos terhet rótt volna Magyarországra, amit így sikerült elkerülni, megvédve a magyar családokat.

A miniszterelnök arra is kitért, hogy 24 uniós tagállam hadikölcsönt ad Ukrajnának a következő két évre. Ha Ukrajna nem tudja visszafizetni a hitelt, a terhek ezekre az országokra hárulnak.

Bejegyzése szerint a V3 együttműködés újra működik: Magyarország, Szlovákia és Csehország közösen döntött úgy, hogy nem vesz részt ebben a hitelkonstrukcióban. Így mentesítették a jövő generációkat egy 90 milliárd eurós hitel terhei alól, amelyből Magyarországra több mint 400 milliárd forint jutott volna.

Orbán Viktor ugyanakkor jelezte: Brüsszelben a háborús felkészülés tovább folytatódik. Magyarország továbbra is a béke hangját kívánja képviselni Európában, és nem engedi, hogy a magyar emberek pénzét Ukrajna finanszírozására fordítsák.

