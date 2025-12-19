„Na, szia, mentő” – személyesen találkozott az anyukáján segítő kis hős a mentésiránytóval

Személyesen is találkozott a mentésirányítóval az az édesanyja segítségére siető négy éves kisfiú, akit lélekjelenléte miatt az egész ország hősként ünnepelt a napokban.

Elsők között számolt be a hirado.hu arról, hogy elképesztő lélekjelenlétről tett tanúbizonyságot egy négyéves kisfiú Budapesten, aki amikor nem tudta felébreszteni édesanyját, azonnal felismerte a bajt, és tárcsázta a segélyhívót.

A mentésirányító végig vonalban maradt, megnyugtató szavaival folyamatosan biztatta és betegvizsgálatra instruálta a gyermeket,

aki pontos leírást adott anyukája állapotáról.

Később a helyszínre érkező mentők megvizsgálták, majd azonnal ellátták az édesanyát, aki

alacsony vércukorszintje miatt vált kontaktusképtelenné.

„Volt egy történet, amely napokig megállította az országot. Egy 4 éves kisfiú bátorsága, lélekjelenléte és tiszta szíve, valamint bajtársaink higgadt, profi munkája milliókat érintett meg” – idézték fel a történteket az Országos Mentőszolgálat közösségi oldalán, ahol arról számoltak be, hogy

a kis hős és a mentésirányító végre személyesen is találkozhattak.

A nagy találkozásról egy képet is közkinccsé tettek, a fotón az látható, hogy a mentésirányitó karjában van a hősként ünnepelt apróság.

„Köszönjük azt a rengeteg szeretetet és kedves üzenetet, ami a gyermek és a mentők felé árad” – zárták bejegyzésüket az Országos Mentőszolgálat munkatársai.

Kiemelt kép forrása: Országos Mentőszolgálat közösségi oldala