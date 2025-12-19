Magyar Péter azonnal korlátozná a szólásszabadságot, ha róla van szó – figyelmeztet Kocsis Máté

Már fenyegetésekkel újságokat is eltöröltetne, gondolom a sajtószabadság nevében, de mostanra az ország gondolkodó része (tehát többsége) tudja, hogy egy szavát sem lehet elhinni a kis hazudós bohócnak, és mivel egyre idegesebb, az eszközökben sem válogat – írta közösségi oldalán a Fidesz frakcióvezetője.

„Formában van a kis hazudós: az újságírók bebörtönzésének terve után, most már a neki nem tetsző lapokat is betiltatná. De miért akar a politikában dolgozni egy olyan ember, aki nemhogy a kritikát, de még a tényeket sem bírja elviselni, ha az rá nézve kellemetlen – írta Kocsis Máté a bejegyzésében.

Magyar Péter azonnal korlátozná a szólásszabadságot, ha róla van szó. Miután nemrég pert vesztett az index ellen a Tisza megszorítócsomagja kapcsán, fogta magát és durván megfenyegette a bíróságot, amit a »függetlenségére« máskor oly érzékeny Fővárosi Törvényszék csak elkent egy semmitmondó közleménnyel

– hangsúlyozta.

Kocsis Máté bejegyzésében azt is kiemelte, hogy „be is ért a fenyegetések gyümölcse, hiszen a Bors különszámát, mely a Tosza Párt megszorítócsomagját mutatja be, (és amelynek tartalma korábban már megjárta más ügyben a bírói fórumot) ma betiltatták. Micsoda véletlen, hogy a Magyar Péterék megszorító csomagját bemutató újság ellen pont egy olyan bírónő lépett fel, akinek a neve és budapesti címe megegyezik a Tisza-aktivisták kiszivárgott listáján található nőével. Meccsoda véletlen!

A Fidesz frakcióvezetője közösségi oldalán feltette a kérdést: „Nem az lenne a minimum, hogy ilyenkor másik bíróra bízzák az ügyet? Vagy esetleg Magyar Péter kedves édesanyukája, a bírói szervezet egyik korábbi vezetője »intézkedett« megint?”

„Szó, mi szó, a kis nárci nem bírja, ha kellemetlen helyzetbe hozzák a gazdasági programírói: letiltja őket a nyilatkozatokról, mindenkinek kussolnia kell, és mindenkit letagad, ha érdeke úgy kívánja – sose látta, nem ismeri, bla-bla-bla.

Mint a régi viccben: most neked higgyünk, Magyar Péter, vagy a szemünknek?”

Kocsis Máté a bejegyzését azzal zárta, hogy Magyar Péter „már fenyegetésekkel újságokat is eltöröltetne, gondolom a sajtószabadság nevében, de mostanra az ország gondolkodó része (tehát többsége) tudja, hogy egy szavát sem lehet elhinni a kis hazudós bohócnak, és mivel egyre idegesebb, az eszközökben sem válogat. Nem lesz olyan egyszerű az igazság útjába állnia, mint amilyennek képzeli.

Még 114 nap, és felkenődik a falra!”

Kapcsolódó tartalom A Bors szerkesztősége és a lapot kiadó Mediaworks tiltakozik a politikai nyomásgyakorlás, az alaptörvényben biztosított jogok durva megsértése ellen

Kiemelt kép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: Facebook)