Magyar Péter azonnal korlátozná a szólásszabadságot, ha róla van szó – figyelmeztet Kocsis Máté

„Formában van a kis hazudós: az újságírók bebörtönzésének terve után, most már a neki nem tetsző lapokat is betiltatná. De miért akar a politikában dolgozni egy olyan ember, aki nemhogy a kritikát, de még a tényeket sem bírja elviselni, ha az rá nézve kellemetlen – írta Kocsis Máté a bejegyzésében.
Magyar Péter azonnal korlátozná a szólásszabadságot, ha róla van szó. Miután nemrég pert vesztett az index ellen a Tisza megszorítócsomagja kapcsán, fogta magát és durván megfenyegette a bíróságot, amit a »függetlenségére« máskor oly érzékeny Fővárosi Törvényszék csak elkent egy semmitmondó közleménnyel
– hangsúlyozta.
Kocsis Máté bejegyzésében azt is kiemelte, hogy „be is ért a fenyegetések gyümölcse, hiszen a Bors különszámát, mely a Tosza Párt megszorítócsomagját mutatja be, (és amelynek tartalma korábban már megjárta más ügyben a bírói fórumot) ma betiltatták. Micsoda véletlen, hogy a Magyar Péterék megszorító csomagját bemutató újság ellen pont egy olyan bírónő lépett fel, akinek a neve és budapesti címe megegyezik a Tisza-aktivisták kiszivárgott listáján található nőével. Meccsoda véletlen!
A Fidesz frakcióvezetője közösségi oldalán feltette a kérdést: „Nem az lenne a minimum, hogy ilyenkor másik bíróra bízzák az ügyet? Vagy esetleg Magyar Péter kedves édesanyukája, a bírói szervezet egyik korábbi vezetője »intézkedett« megint?”
„Szó, mi szó, a kis nárci nem bírja, ha kellemetlen helyzetbe hozzák a gazdasági programírói: letiltja őket a nyilatkozatokról, mindenkinek kussolnia kell, és mindenkit letagad, ha érdeke úgy kívánja – sose látta, nem ismeri, bla-bla-bla.
Mint a régi viccben: most neked higgyünk, Magyar Péter, vagy a szemünknek?”
Kocsis Máté a bejegyzését azzal zárta, hogy Magyar Péter „már fenyegetésekkel újságokat is eltöröltetne, gondolom a sajtószabadság nevében, de mostanra az ország gondolkodó része (tehát többsége) tudja, hogy egy szavát sem lehet elhinni a kis hazudós bohócnak, és mivel egyre idegesebb, az eszközökben sem válogat. Nem lesz olyan egyszerű az igazság útjába állnia, mint amilyennek képzeli.
Még 114 nap, és felkenődik a falra!”
Kiemelt kép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: Facebook)