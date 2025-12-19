Magyar Nemzet: Hátrányból rajtolnak a Tisza jelöltjei több kulcsfontosságú választókerületben

Ezek a közvélemény-kutatási adatok nemcsak a győzelmi várakozásokat erősítik, hanem arra is alkalmasak lehetnek, hogy visszatartsák más ellenzéki pártok politikusait az indulástól a jövő évi országgyűlési választáson. Eközben a Tisza jelöltjeinek ismertségéről és tényleges népszerűségéről kevés szó esik.

Bár Magyar Péter rendszeresen a választás megnyerését hirdeti,

a Magyar Nemzet információi szerint a párt politikusainak jelentős része nem lehet biztos abban, hogy a következő ciklusban országgyűlési képviselővé válik.

Az aktuális kutatások alapján a helyben alig ismert, sok esetben nyilvános megszólalásra sem ösztönzött jelöltek mellett még a párt által előtérbe helyezett szereplők sem feltétlenül teljesítik azokat az elvárásokat, amelyeket a pártvezetés megfogalmaz velük szemben.

Nem jók a kilátások

Különösen nehéz helyzetben van Ruszin-Szendi Romulusz, aki olyan választókerületben indul, amelyet a korábbi választásokon jelentős fölénnyel nyert meg a jobboldal. A Tisza őt korábban honvédelmi miniszterjelöltként pozicionálta, neve pedig elsősorban a sorkatonaság bevezetésével, a közterületi fegyverviseléssel és ukrán kapcsolataival összefüggésben jelent meg a hírekben. A közvélemény-kutatások szerint ezek az ügyek negatívan hatottak személyes megítélésére.

A hajdúszoboszlói választókerületben Ruszin-Szendi támogatottsága 27 százalék,

míg az előző három választáson győztes Bodó Sándor továbbra is 50 százalék feletti eredményre számíthat.

Tapolcában nagyon vezet Navracsics Tibor

A Tisza győzelmi reményei a Balaton-felvidéken sem tűnnek megalapozottnak. A Veszprém megye 3-as számú választókerületében Navracsics Tibor miniszter esélyei kedvezőek: támogatottsága 50 százalék feletti, nagyjából a 2022-es, 50,70 százalékos eredményének megfelelő szinten áll. Ezzel szemben a Tisza Párt támogatottsága mindössze 31 százalék, jelöltjük az ajkai orvos, Balatincz Péter.

Szombathelyt is viheti a Fidesz

Szorosabb küzdelem várható a Szombathely központú Vas vármegye 1-es választókerületében, ahol Hende Csaba helyett Vámos Zoltán indulhat a kormánypártok színeiben. A Fidesz jelenleg 44 százalékos támogatottságra számíthat. Figyelemre méltó, hogy a legerősebb kihívó nem a Tisza jelöltje, hanem a hivatalosan függetlenként induló, ugyanakkor a DK támogatására és saját helyi bázisára támaszkodó Czeglédy Csaba. Ő 2022-ben 40 százalék feletti eredménnyel végzett a második helyen, jelenlegi támogatottsága pedig 24 százalék, ami jóval meghaladja a DK országos mérésekben szereplő népszerűségét.

Az egyébként költségvetési csalással megvádolt Czeglédy Csaba pozíciója arra utal, hogy a baloldal erős és ismert helyi politikusai jelentősen átalakíthatják a választókerületi erőviszonyokat. Mindez azt sugallja, hogy a Tisza Párt politikusai esetleg túl korán tekintették lefutottnak azt a versenyt, amely több körzetben korántsem tűnik egyértelműnek.