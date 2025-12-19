Idén dupla mennyiségű tápadományt kapnak az állatmenhelyek – jelentette be a kormánybiztos

Immáron ötödik éve részesülnek tápadományban az állatvédő szervezetek, ami nagy segítséget jelent számukra a hideg, téli időszakban. A tápadományok kiszállítása pénteken megkezdődött – közölte Ovádi Péter állatvédelemért felelős kormánybiztos.

Ovádi Péter, az állatvédelmi cselekvési terv kidolgozásáért és végrehajtásáért felelős kormánybiztos bejelentette, hogy az előző évekhez hasonlóan idén is tápadományban részesülnek az állatvédelmi civil szervezetek. A program immár ötödik éve nyújt segítséget a menhelyeknek, elismerve és megköszönve az egész éves, emberfeletti munkájukat.

„A téli időszakban több mint 280 civil szervezet számára juttatunk el nagy mennyiségű állateledelt az ország valamennyi pontjára. Különösen fontos számunkra, hogy az év egyik legszebb, ugyanakkor az állatok számára legnehezebb időszakában se maradjanak segítség nélkül. Az idei évben kiemelt mennyiséget szállítunk mindenhova, így bízom abban, hogy

huzamosabb ideig elegendő táp fog rendelkezésükre állni”

– mondta Ovádi Péter, aki idén a Vackoló Állatmenhelyen adta át az első adag tápadományt.

A kormánybiztos kiemelte:

az előző évekhez képest dupla mennyiségű állateledel jut el az állatvédő szervezetekhez,

minden állatmenhely a saját igénye szerint választhatott több fajta csomagból is. Hangsúlyozta, hogy kiemelten fontosnak tartják a menhelyek és állatotthonok folyamatos támogatását, különösen a téli hónapokban, amikor az ellátásuk jelentős anyagi terhet ró az állatvédőkre.

Hozzátette, hogy a kiszállítás már megkezdődött, és a következő időszakban valamennyi érintett szervezethez eljut az adomány. A kormánnyal és Közös ügyünk az állatvédelem Alapítvánnyal közösen továbbra is

mindent megtesznek annak érdekében, hogy segítsék az állatvédők mindennapjait,

és hozzájáruljanak ahhoz, hogy az állatok számára is békés és biztonságos legyen a téli időszak.

Vetter Szilvia, a Közös ügyünk az állatvédelem Alapítvány kuratóriumi elnöke elmondta, hogy a fenntartható állatvédelem nem alkalmi beavatkozásokra épül, hanem hosszú távon tervezhető, következetes együttműködésre az állami és a civil oldal között. Azok a kezdeményezések hoznak valódi eredményt, amelyek egyszerre nyújtanak azonnali segítséget és erősítik a rendszer stabil működését: ez az, ami valóban biztonságot teremt az állatok számára.

„Egyik legfontosabb célkitűzésünk az állatvédelem területén mindig is az állatvédő civil szervezetek támogatása volt, eddig közel 3 milliárd forintot juttattunk számukra. Ahogy az elmúlt öt évben, úgy a jövőben is

számíthatnak ránk az állatvédők, hiszen közös ügyünk az állatvédelem!”

– zárta gondolatait Ovádi Péter.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/EPA/ANA-MPA/Oresztisz Panajotu)