Harminc múzeumban állítják ki a Magyar Nemzeti Bank műgyűjteményét

„A jegybank új vezetése szerint a műalkotásoknak nem irodákban és raktárakban, hanem múzeumokban van a helye, ezért a jegybanki műgyűjteményt visszajuttatjuk a múzeumi szférába” – jelentette ki Varga Mihály a jegybank műgyűjteményének átadásáról szóló sajtótájékoztatón.

A Magyar Nemzeti Bank országosan összesen 30 múzeumnál helyezi letétbe a tulajdonában lévő, 1422 kortárs műalkotásból álló gyűjteményt. Varga Mihály a Magyar Nemzeti Galériában tartott eseményen ismertette: közönség nélkül a műalkotások nem tölthetik be azt a szerepet, amelyre létrejöttek. Mivel a korábbi években ezek a műalkotások a Magyar Nemzeti Bank belső munkaterületein, folyosókon, irodákban, raktárakban voltak láthatók, nagy részükkel a nagyközönség mindeddig nem találkozhatott.

A jegybankelnök emlékeztetett: a jegybank új vezetése már márciusban világossá tette, hogy az alapmandátumon felüli tevékenységeket mérsékli, illetve ezeken a területeken racionalizálja az intézmény működését is. Ez a racionalizálás vezetett el ahhoz a döntéshez, amely keretében a kortárs alkotások múzeumokhoz kerülnek. Varga Mihály tájékoztatása szerint a Nemzeti Galériával kötött partneri megállapodás keretében,

a jegybank arra kérte fel a hazai képzőművészeti gyűjtemények központi intézményét, hogy gondoskodjon a műalkotások jövőbeli legjobb elhelyezéséről.

Ezzel az intézkedéssel mindenki profitálhat, hiszen a hazai múzeumok több mint 1400 alkotás kiállításának lehetőségével gazdagodnak, ami elősegíti az érintett intézmények látogatottságának növelését. Egyúttal nyernek a látogatók, a műkedvelők, és a fővárostól távol élőknek sem kell kimaradniuk a műalkotások megismeréséből – fogalmazott a jegybankelnök.

Az együttműködésben résztvevő múzeumok listája a Magyar Nemzeti Bank honlapján elérhető. Az esemény után Varga Mihály újságírói kérdésre, hogy mely festmények a kedvencei, elmondta: több olyan kép is van, amelyik izgalmas, de nem emelne ki egyet sem. Ő személy szerint “kicsit konzervatív”, a nagybányai korszak áll a legközelebb hozzá.

Kiemelt kép: A Magyar Nemzeti Bank (MNB) megújult Szabadság téri székháza az épületben tartott sajtóbejárás napján, 2025. február 17-én. (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)