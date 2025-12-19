Erre az ártatlan kölyökkutyára lőttek rá vadászfegyverrel a Balatonnál

Egy Balaton-felvidéki településről tettek bejelentést december 18-án, hogy előző nap meglőttek egy 8 hónapos labrador kutyát – számolt be a Police.hu.
Kiemelték, hogy a gazda sérülést talált az állat jobb hátsó lábán, melyet az állatorvos ellátott, és megállapította, hogy
a kutya sebét egy vadászfegyverrel leadott lövés okozta.
A balatonfüredi nyomozók elfogták a 69 éves férfit otthonában, aki a meglőtt kutya gazdájának szomszédja. Ezután előállították és kihallgatták. A nála tartott helyszíneléskor a rendőrök találtak a bejárathoz közel egy figyelmeztető táblát arról, mi történik az állattal, ha betéved a telkére.
A kutatás során több, engedéllyel tartott lőfegyvert foglaltak le tőle, melyeket nem a jogszabályoknak megfelelően tárolt.
Állatkínzás és lőfegyverrel vagy lőszerrel visszaélés miatt folyik ellene nyomozás.
