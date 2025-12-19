Erre az ártatlan kölyökkutyára lőttek rá vadászfegyverrel a Balatonnál

Vadászfegyverrel sebesítette meg szomszédja kutyáját egy 69 éves férfi egy Balaton-felvidéki teleülésen. A rendőrök elfogták a lőfegyverrel visszaélő állatkínzót.

Egy Balaton-felvidéki településről tettek bejelentést december 18-án, hogy előző nap meglőttek egy 8 hónapos labrador kutyát – számolt be a Police.hu.

Kiemelték, hogy a gazda sérülést talált az állat jobb hátsó lábán, melyet az állatorvos ellátott, és megállapította, hogy

a kutya sebét egy vadászfegyverrel leadott lövés okozta.

A balatonfüredi nyomozók elfogták a 69 éves férfit otthonában, aki a meglőtt kutya gazdájának szomszédja. Ezután előállították és kihallgatták. A nála tartott helyszíneléskor a rendőrök találtak a bejárathoz közel egy figyelmeztető táblát arról, mi történik az állattal, ha betéved a telkére.

Fotó: Police.hu

A kutatás során több, engedéllyel tartott lőfegyvert foglaltak le tőle, melyeket nem a jogszabályoknak megfelelően tárolt.

Állatkínzás és lőfegyverrel vagy lőszerrel visszaélés miatt folyik ellene nyomozás.

Kiemelt kép forrása: Police.hu