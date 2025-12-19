Borult, párás időjárással búcsúzik a hét

Kép forrása: met.hu

A szitálás mellett északon és a Dunától keletre néhol gyenge eső sem kizárt. A légmozgás döntően gyenge vagy mérsékelt marad.

A legmagasabb nappali hőmérséklet a borult, párás, tartósabban ködös tájakon 3 és 8 fok között alakul.

A kevésbé felhős déli és tiszántúli tájakon ennél több fokkal enyhébb lehet az idő.

Éjszaka tovább terjeszkedik a köd, illetve rétegfelhőzet, így reggelre döntően borult, párás, ködös idő várható, legfeljebb keleten maradhatnak néhol kevésbé felhős körzetek. Szitálás, kevés helyen esetleg ónos szitálás előfordulhat. A légmozgás nagyrészt gyenge vagy mérsékelt lesz.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -1 és +6 fok között alakul.

