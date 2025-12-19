Műsorújság
Borult, párás időjárással búcsúzik a hét

Szerző: hirado.hu
2025.12.19. 06:13

Szerző: hirado.hu
Általában borult, párás, ködös időre van kilátás, de délen és a Tiszántúlon maradhatnak kevésbé felhős körzetek, illetve főleg arrafelé napközben fokozatosan ritkul, egyes részeken fel is oszlik a köd, így hosszabb-rövidebb időre a nap is kisüt – írja a HungaroMet.
Kép forrása: met.hu

A szitálás mellett északon és a Dunától keletre néhol gyenge eső sem kizárt. A légmozgás döntően gyenge vagy mérsékelt marad.

A legmagasabb nappali hőmérséklet a borult, párás, tartósabban ködös tájakon 3 és 8 fok között alakul.

A kevésbé felhős déli és tiszántúli tájakon ennél több fokkal enyhébb lehet az idő.

Kép forrása: met.hu
Éjszaka tovább terjeszkedik a köd, illetve rétegfelhőzet, így reggelre döntően borult, párás, ködös idő várható, legfeljebb keleten maradhatnak néhol kevésbé felhős körzetek. Szitálás, kevés helyen esetleg ónos szitálás előfordulhat. A légmozgás nagyrészt gyenge vagy mérsékelt lesz.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -1 és +6 fok között alakul.

Kép forrása: met.hu

Kiemelt kép: MTI/Nándorfi Máté

