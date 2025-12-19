Alapjogokért Központ: Tovább nőtt a háborút elutasító jobboldal előnye decemberben, 9 százalékkal vezet a Fidesz a Tisza előtt

A Fidesz-KDNP országos listáját a biztos szavazó pártválasztók 49 százaléka támogatná egy most vasárnap esedékes választáson, míg a Tisza Pártra csak 40 százalékuk voksolna – derül ki az Alapjogokért Központ friss, országosan reprezentatív közvélemény-kutatásából.

Az Alapjogokért Központ ezzel kapcsolatban megjegyezte, hogy a kormánypártok népszerűsége az előző, novemberi adatfelvételhez képest 1 százalékponttal nőtt, míg a Tisza Párt támogatóinak aránya ugyanennyivel csökkent. Hozzáteszik, hogy az októberi felméréséhez viszonyítva ez azt jelenti, hogy 5-ről 9 százalékpontra emelkedett a család- és békepárti jobboldal előnye az utóbbi időszakban.

Az Alapjogokért Központ kutatásában azt is megírta, hogy nyár vége óta hónapról hónapra növelte előnyét és ezzel megnyerte az őszi kampányidőszakot a Fidesz-KDNP. Mint írják, a kormánypártok társadalmi támogatottságának emelkedése mögött a jobboldallal nemzetstratégiai kérdésekben egyetértő szimpatizánsok aktivizálódása áll, „akik a békepárti, migrációs paktum végrehajtását elutasító, rezsicsökkentést megvédő, családtámogatási rendszert bővítő, valamint a 14. havi nyugdíjat bevezető intézkedések eredményeként egyre nagyobb számban álltak Orbán Viktor mellé.”

„A Fidesz-KDNP nyár vége óta átvette a kezdeményezést a napirenduralás- és alakítás terén, a közéletet olyan témák határozták meg az utóbbi 3 hónapban, amelyek a nemzeti oldal stratégiáját, kormányzóképességét erősítették, míg a Tisza Pártot gyengítették: amíg Magyarországon történelmi léptékű adócsökkentési program valósul meg – többek között az két-és háromgyermekes édesanyák SZJA-mentességének biztosítása révén – addig Magyar Péterék megszorítócsomagja többek között háromkulcsos SZJA-ról, jelentős ÁFA-emelésről és a társasági adó megemeléséről szól. Rombolta a Tisza Párt esélyeit az adatszivárgási botrány, de a rosszul sikerült jelöltállítás és az is, hogy a háborús logikát erőltető Európai Néppárt részeként egyre kevésbé tudjak magukat függetleníteni a béketörekvéseket elutasító brüsszeli fősodortól”

– áll az Alapjogokért Központ felmérésében.

A felméréssel kapcsolatos beszámolóban arról is írtak, hogy a rezsicsökkentés megvédése és a békefolyamat előmozdítása Washingtonban, Moszkvában, Isztambulban is pozitív hatást gyakoroltak a kormánypártok támogatottságára.

„A decemberi adatfelvétel alapján a biztos szavazó pártválasztók 49 százaléka a Fidesz-KDNP, 40 százalékuk a Tisza Párt, míg 6 százalékuk a Mi Hazánk országos listáját támogatná egy most vasárnap esedékes választáson. Ezúttal sem érte el a bejutási küszöböt a Magyar Kétfarkú Kutya Párt (3 százalék) és a Demokratikus Koalíció (2 százalék) sem”

– zárult a felméréssel kapcsolatos összegzés.

Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke (k) a Fidesz-KDNP európai parlamenti és önkormányzati választási eredményváró rendezvényén a Bálna Honvédelmi Központban 2024. június 10-én. (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)