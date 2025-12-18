Veszélyessé vált a levegő minősége az ország több pontján is

A szálló por miatt az ország több pontján veszélyessé vált a levegő minősége a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) csütörtökön közzétett, az előző napi méréseket ismertető térképe szerint.

A levegőhigiénés index rendszere négy kategóriát tartalmaz: elfogadható, kifogásolt, egészségtelen és veszélyes. A csütörtökön közölt adatok szerint veszélyes a levegő minősége Debrecenben és Békéscsabán. A mérések adatai szerint Nyíregyháza, Sajószentpéter és Putnok levegőjének minősége egészségtelen. Hernádszurdok, Miskolc, Kazincbarcika, Eger, Salgótarján, Budapest, Tököl, Százhalombatta, Esztergom, Tatabánya, Székesfehérvár, Várpalota, Ajka, Győr, Mosonmagyaróvár, Szentgotthárd, Kaposvár, Pécs levegőjének minősége kifogásolt. A többi mérőállomás elfogadható értéket rögzített. Kiemelt kép: Füstköd Debrecenben 2019. február 21-én. A szálló por légköri koncentrációja ezen napon meghaladta a tájékoztatási küszöbértéket a városban (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)