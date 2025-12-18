Veszélyessé vált a levegő minősége az ország több pontján is

A levegőhigiénés index rendszere négy kategóriát tartalmaz: elfogadható, kifogásolt, egészségtelen és veszélyes.
A csütörtökön közölt adatok szerint veszélyes a levegő minősége Debrecenben és Békéscsabán.
A mérések adatai szerint Nyíregyháza, Sajószentpéter és Putnok levegőjének minősége egészségtelen.
Hernádszurdok, Miskolc, Kazincbarcika, Eger, Salgótarján, Budapest, Tököl, Százhalombatta, Esztergom, Tatabánya, Székesfehérvár, Várpalota, Ajka, Győr, Mosonmagyaróvár, Szentgotthárd, Kaposvár, Pécs levegőjének minősége kifogásolt.
A többi mérőállomás elfogadható értéket rögzített.
Kapcsolódó tartalom
Kiemelt kép: Füstköd Debrecenben 2019. február 21-én. A szálló por légköri koncentrációja ezen napon meghaladta a tájékoztatási küszöbértéket a városban (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)