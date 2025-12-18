Több mint 100 magyar gazda is tüntetett Brüsszelben

Brüsszelben több mint 100 magyar gazda vett részt az összeurópai gazdatüntetésen – közölte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK), illetve a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége (Magosz) csütörtökön az MTI-vel. Egyebek között úgy fogalmaztak: Európa-szerte forrnak az indulatok, a tagországok, így hazánk termelői is fel vannak felháborodva.

A közlemény szerint a közel tízezer fős összeurópai gazdatüntetésen többek közt az uniós agrárforrások tervezett elvonása, valamint az Ukrajnával és a dél-amerikai Mercosur-országokkal készülő szabadkereskedelmi megállapodás ellen tiltakoztak.

A húsz országból – köztük Magyarországról – érkezett tüntető demonstrációját a Copa-Cogeca uniós termelői szervezet és számos európai agrár-érdekképviselet, köztük a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége szervezte – tették hozzá.

„Európa-szerte forrnak az indulatok, a tagországok, így hazánk termelői is fel vannak felháborodva. A gazdákkal közösen a mai tüntetésen teljes irányváltást követeltünk és továbbra is követeljük azt az Európai Bizottságtól. Határozottan tiltakozunk a Bizottság júniusban közzétett javaslata ellen, miszerint a 2028-2034-es uniós költségvetési ciklusban több mint 20 százalékkal csökkentenék az agrártámogatásokat, valamint megszüntetnék az önálló uniós Közös Agrárpolitikát (KAP). Ezzel szemben indokolt a mezőgazdasági költségvetés legalább 2021-2027-es szintjének megtartása, valamint annak inflációval arányos emelése, miként a KAP bevált kétpilléres struktúrájának fenntartása is. Emellett nem elfogadható, hogy csökkenjen a gazdáknak járó területalapú jövedelemtámogatás, illetve az a terv is elfogadhatatlan, hogy a nyugdíjkorhatárt elérő, öregségi nyugdíjban részesülő gazdák ne kaphassanak többé ilyen támogatást”

– fogalmaztak a közleményben.

Az Európai Bizottság alapos előkészítés nélkül, az érintettekkel való egyeztetés, és hatástanulmányok készítése nélkül tervez döntéseket hozni, ami tarthatatlan.

Követeljük továbbá, hogy Brüsszel ne kössön olyan kereskedelmi megállapodásokat EU-n kívüli országokkal, amelyek veszélyeztetik az európai mezőgazdasági termelőket és élelmiszerbiztonsági kockázatot jelentenek a fogyasztók számára is.

Az Ukrajnából, Brazíliából vagy éppen Marokkóból érkező importtal szemben ugyanis nem várják el az EU-ban kötelező élelmiszerbiztonsági előírásokat, mégis ellenőrzés nélkül engedik be ezeket az európai piacra – írták.

„Nem hagyjuk, hogy az Európai Bizottság tönkre tegye az agráriumot!”

– zárta közleményét a két szervezet.

Kapcsolódó tartalom Brüsszel támogatásokkal és a bürokrácia csökkentésével próbál a gazdák kedvében járni A közlemény szerint a módosított jogszabály a tagállamok számára nyújtandó válságtámogatásokat is lehetővé tesz.

Kiemelt kép: A traktorjaikkal tiltakozó gazdák között több magyar is volt (Fotó: MTI/AP/Marius Burgelman)