Tisza Párttal szimpatizáló bíró tiltaná be a Borsot?

A cikkben a szerkesztőség tiltakozását fejezte ki a – mint fogalmaztak – „legrosszabb emlékű náci és kommunista időket idéző újságbetiltás és újságégetés terve ellen”.

Mint azt korábban megírtuk, közleményt adott ki a Bors Magyar Péterék Tisza-csomagról szóló különszámának betiltása miatt.

Azt írták:

„a Tisza-vezér bírósághoz fordult, hogy megakadályozza a Bors legújabb különszámának terjesztését. Nyilvánvalóan az zavarja, hogy a lap bemutatta, kielemezte a Tisza-adócsomagjának összes részletét, a személyi jövedelemadótól a csökkenő nettó béreken, a fizetős egészségügyön, a nyugdíjasokat sújtó adóterveken, a 32 százalékos, autósokat sújtó áfán, a vállalatokat terhelő újabb adókon át egészen a kisállatadókig.”

Hozzátették: a párt elnöke erről saját közösségi oldalán is beszámolt, ahol nem sokkal később az egyik Tisza-Szigetet vezető aktivista az újság nyilvános elégetését is javasolta.

Már újságokat akarnak égetni. Aztán jönnek a könyvek?

Ezzel a felütéssel tették fel a kérdést a párt reakciójára hivatkozva. Tudatták azt is, hogy a Bors Tisza-adó különszáma pro és kontra ütköztette az érveket, közzétette a Tisza-párti szakértők véleményét éppúgy, mint az ezzel ellentétes nézeteket valló szakemberek érveit, így aki ezt a kiadványt elolvassa dönthet arról, hogy mit választ, melyik érvelést fogadja el.

Ez a különszám szúrja egyes illetékesek, köztük a Tisza-párt elnökének a szemét (Fotó: Bors)

Újabb információk az ügyben

A Tisza-pár ügyvédjének hétfő este küldött indítványára és Magyar Péter Facebook üzenete után tegnap délután már a mai napra 14.15-re személyes meghallgatást rendelt el az ügyben a Fővárosi Törvényszék egyik bírája. Az ügy lényege, hogy

Magyar Péter jó hírnév megsértésére hivatkozva akarná betiltatni a Bors terjesztését.

A napilap szerint a Tisza-párt ezzel a lépésével a sajtószabadságra támadt. A nyílt vita helyett – miközben a Bors pro és kontra érveket sorakoztat fel a Tisza-adócsomag mellett és ellen, Magyar Péter bírósági eszközökkel akarja elnémítani a sajtót, a legrosszabb diktatúrák módszereit követve. Emellett, ami szerintük még felháborítóbbá teszi az ügyet, az az elfogultság.

A Bors információi szerint az ügyet tárgyaló bíró neve szerepel a Tisza-párttal kapcsolatot ápoló bírók között. Ha így van, várható-e a Fővárosi Törvényszéktől tárgyilagos és pártatlan döntés?

Kiemelt kép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)