„Nincs leszokás, lemondás van” – Bagdy Emőke a függőség okáról és a gyógyulás útjáról beszélt a Lélekutakon-sorozatban

Hogyan lehet kiszabadulni a függőség hálójából? – ezt a kérdést járta körbe Kisfaludy Nóra műsorvezető állandó beszélgetőtársával, Bagdy Emőke klinikai szakpszichológus, pszichoterapeutával, valamint vendégükkel, Petke Zsolt pszichiáterrel, addiktológus főorvossal.

Ha belegondolunk, mindannyian függünk valamitől vagy valakitől. Van, aki kapcsolatfüggő, sokan munkamániások, és akadnak olyanok is, akik a sorozatnézés, az édességevés, vagy akár egészségkárosító szokás rabjai. A kérdés az, hol a határ a szenvedély és a függőség között? – a Ridikül.hu YouTube csatornáján elérhető Lélekutakon-sorozat idézett adásában ezt térképezték fel a szakértők.

„Nincs leszokás, lemondás van” – hangsúlyozta az epizódban Bagdy Emőke, aki elmagyarázta azt is, miért olyan nehéz ellenállni a függőségnek. „Felfogom, hogy mit csinálok, de nem tudok ellenállni neki. Miért? Mert valami olyat tud pótolni, amire nagy szükségem van, amit máshonnan nem kapok meg” – magyarázta a professzorasszony.

Az epizód egy személyes történeten keresztül is rávilágít arra, miért egyszerűbb a függőségekbe menekülni, mint segítséget kérni. A műsor vendége, Petke Zsolt pszichiáter, addiktológus főorvos szerint – aki tíz éve maga is felépülő függő – a szerekben az az óriási előny az emberi kapcsolatokkal szemben, hogy biztosak. „A csapda az, hogy egy pohár bortól biztosan megkapom a megnyugvást, míg az emberi kapcsolatokért dolgozni kell” – emelte ki a szakember.

A beszélgetésben hangsúlyozzák: a függőség kérdése jóval összetettebb annál, mintsem pusztán akaraterő vagy jellem kérdése lenne. Az epizódban szó esik arról is, hogy a hajlam genetikailag örökölhető-e, illetve mennyiben játszanak szerepet a családi mintázatok és a korai élmények a szenvedélybetegségek kialakulásában. A szakértők arra is rámutatnak, hogy a közösségi gyógyulás – legyen szó önsegítő csoportokról, támogató közösségekről vagy terápiás közösségekről – valós alternatívát kínálhatnak.

A Lélekutakon Bagdy Emőkével sorozat adásai szakmai igényességgel, de őszinte emberi hangon segítenek eligazodni életünk legfontosabb lelki kérdéseiben.

Fotók: MTVA