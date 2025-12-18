„Nincs leszokás, lemondás van” – Bagdy Emőke a függőség okáról és a gyógyulás útjáról beszélt a Lélekutakon-sorozatban

Ha belegondolunk, mindannyian függünk valamitől vagy valakitől. Van, aki kapcsolatfüggő, sokan munkamániások, és akadnak olyanok is, akik a sorozatnézés, az édességevés, vagy akár egészségkárosító szokás rabjai. A kérdés az, hol a határ a szenvedély és a függőség között? – a Ridikül.hu YouTube csatornáján elérhető Lélekutakon-sorozat idézett adásában ezt térképezték fel a szakértők.
„Nincs leszokás, lemondás van” – hangsúlyozta az epizódban Bagdy Emőke, aki elmagyarázta azt is, miért olyan nehéz ellenállni a függőségnek. „Felfogom, hogy mit csinálok, de nem tudok ellenállni neki. Miért? Mert valami olyat tud pótolni, amire nagy szükségem van, amit máshonnan nem kapok meg” – magyarázta a professzorasszony.
Az epizód egy személyes történeten keresztül is rávilágít arra, miért egyszerűbb a függőségekbe menekülni, mint segítséget kérni. A műsor vendége, Petke Zsolt pszichiáter, addiktológus főorvos szerint – aki tíz éve maga is felépülő függő – a szerekben az az óriási előny az emberi kapcsolatokkal szemben, hogy biztosak. „A csapda az, hogy egy pohár bortól biztosan megkapom a megnyugvást, míg az emberi kapcsolatokért dolgozni kell” – emelte ki a szakember.
A beszélgetésben hangsúlyozzák: a függőség kérdése jóval összetettebb annál, mintsem pusztán akaraterő vagy jellem kérdése lenne. Az epizódban szó esik arról is, hogy a hajlam genetikailag örökölhető-e, illetve mennyiben játszanak szerepet a családi mintázatok és a korai élmények a szenvedélybetegségek kialakulásában. A szakértők arra is rámutatnak, hogy a közösségi gyógyulás – legyen szó önsegítő csoportokról, támogató közösségekről vagy terápiás közösségekről – valós alternatívát kínálhatnak.
