Mráz Ágoston Sámuel: A magyarok többsége elutasítja Ukrajna finanszírozásának mindhárom EB-tervét

A magyarok többsége elutasítja Ukrajna jövőbeli finanszírozásának mindhárom, az Európai Bizottság által felvetett tervét – mondta Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet igazgatója az M1 aktuális csatorna csütörtök reggeli műsorában, ahol bemutatták az intézet e témában készült legfrissebb felmérést is.

A közmédiában elsőként bemutatott kutatás eredményeit ismertető táblázatok szerint a közös hitelfelvételt az Ukrajna megsegítése érdekében a felnőtt népesség közel 79 százaléka elutasítja, a Fidesz-szavazók körében az elutasítás aránya 96, a Tisza szavazóinál pedig 55 százalék. A teljes népesség körében hasonlóan magas, 74 százalékos az elutasítottsága annak, hogy Ukrajna közvetlenül a tagállamok, közte a magyar költségvetésből is kapjon forrásokat, ezzel a Fidesz szavazóinak több mint 94 százaléka nem ért egyet, a Tisza szavazóinak viszont relatív többsége támogatja ezt a javaslatot.

„Ez ugye arról szól (…), hogy ha az Európai Uniót eladósítják azért, hogy Ukrajnát finanszírozzák, azt a gyermekeink és az unokáink fizetik meg, és érthető, hogy ezért a túlnyomó többség hallani sem akar erről”

Mráz Ágoston Sámuel arról, hogy a felmérés szerint a magyarok döntő többsége 60 százaléka ellenzi a befagyasztott orosz vagyon felhasználását is, a műsorban azt mondta, ez az az opció, ami a leginkább elfogadható a magyarok számára, de még ezt is elutasítja a megkérdezettek döntő többsége.

Ezt a tervet a kormánypártiak közel 90 százaléka elutasítja, a Tisza szavazók 64 százaléka viszont egyértelműen támogatja az orosz vagyon Kijevnek történő átadását – közölték a műsorban.

a javaslatra három elképzelés létezik, az egyik szerint az egész forrást hitelből finanszírozzák, ezt a dél-európaiak támogatják, az északiak nem, a második szerint az orosz vagyont elvételét csak az északi államok támogatják, Olaszország és Belgium viszont elutasítja, de Magyarország, Szlovákia és Csehország erről sem akar hallani.

A harmadik javaslat – amit a felmérés szerint a magyarok háromnegyede is elutasít -, az unió költségvetéséből vagy a tagállamok költségvetéséből finanszírozná ezt, ami azt jelenti, hogy más célokra nem jut pénz, hanem Ukrajnának kell adni – hangoztatta Mráz Ágoston Sámuel, megjegyezve, oktatásra, szociális kiadásra, az állam üzemeltetésére nem jutna pénz, csak azért, hogy a háborút meg lehessen hosszabbítani.

„Ez a három szám, ami itt látható, az, hogy mind a három brüsszeli javaslatot a túlnyomó többsége a magyaroknak elutasítja, egy nagyon erős felhatalmazást ad Orbán Viktornak a tárgyalóasztalnál, ahol most minden trükköt bevetnek vele szemben, hogy az ő és néhány szövetségese torkán lenyomják a brüsszeli elképzelést és a háború finanszírozását meg tudják hosszabbítani”

Utalt arra is, a felmérés szerint a Fidesz szavazóinak elsöprő többsége mindhárom kérdésben elutasító Ukrajna finanszírozásának mindhárom modelljével, a Tisza szavazói tagállami költségvetésekből vagy a zárolt orosz vagyon terhére támogatnák Ukrajnát, egyedül a közös uniós hitel felvételével nem értenek egyet.

a Tisza Párt ne akarja a magyar költségvetés kifosztását, mert „a választók, amikor rájönnek, hogy ennek mi az ára, akkor el fognak fordulni tőle”.

A Nézőpont Intézet igazgatója a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! műsorában elmondta: az orosz vagyon befagyasztásáról szóló egész brüsszeli javaslat „bajba került”, megbomlott a tagállamok egysége, mert Orbán Viktor, nagyon ügyes tárgyalási stratégiát követve, szövetségeseket keresett, valamint kijózanított olyan tagállamokat, akik nem ismerték fel a saját érdekeiket.

Egyhangúan lehetett volna a szankciók keretében az orosz vagyon befagyasztásáról dönteni, és azt mondták, hogy mivel nincs meg az egyhangúság, akkor legyen inkább minősített többség, de ilyet nem lehet csinálni egy állítólag jogállami feltételekkel működő Európai Unióban – hangoztatta Mráz Ágoston Sámuel, megjegyezve, ez egy nagyon kellemetlen és elfogadhatatlan fejlemény, amit Brüsszel Ukrajna támogatásának érdekében tesz.

