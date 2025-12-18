Magyar szervezetek teljes szolidaritásukat nyilvánították ki a Brüsszelben tüntető gazdákkal

A magyar Kisgazda Polgári Egyesület közleményben tudatta, hogy a kistermelőkkel, kisvállalkozókkal együtt teljes támogatásukról és szolidaritásukról biztosítják a ma Brüsszelben tüntető gazdákat. Azt követelik, hogy az uniós agrárforrások ne csökkenjenek, és ne lehetetlenítsék el a magyar és európai vidéket az agrártámogatások radikális átalakításával, beleértve a közvetlen területalapú támogatások tervezett jelentős visszavágását is.

A Kisgazda Polgári Egyesület az MTI-hez eljuttatott csütörtöki közleményében emlékeztetett, hogy több mint kilencezer gazda és köztük több mint száz gazdatársuk részvételével zajlik ma az eddigi évek egyik legnagyobb összeurópai agrárdemonstrációja az EU intézményei előtt.

A tüntetés középpontjában az EU közös agrárpolitikája (KAP) 2028–2034 közötti költségvetésének megvédése áll, amelyet az Európai Bizottság javaslata körülbelül 23 százalékos, több mint 84 milliárd eurós csökkentéssel sújtana, veszélyeztetve ezzel a magyar és európai termelők versenyképességét és az európai lakosság élelmezésbiztonságát

– ismertették közleményükben, hozzáfűzve, hogy

a Polgári Kisgazdák, kistermelők és kisvállalkozók azt követelik, hogy az uniós agrárforrások ne csökkenjenek, és ne lehetetlenítsék el a magyar és európai vidéket az agrártámogatások radikális átalakításával, beleértve a közvetlen területalapú támogatások tervezett jelentős visszavágását is.

A Kisgazda Polgári Egyesület bírálja azt is, hogy a most asztalon levő szabadkereskedelmi megállapodások — különösen Ukrajnával és a Dél-amerikai Kereskedelmi Társulás, a Mercosur országaival — versenyhátrányba hozhatják az európai uniós piacot, miközben az EU belső piacának védelmét erősíteni kellene.

Közleményükben felidézték, hogy a tüntetés egybeesik az EU döntéshozóinak csúcstalálkozójával, így a közös céljuk az, hogy – mint fogalmaztak –

közvetlen politikai nyomást gyakoroljanak az EU vezetőire, különösen az Európai Bizottság elnökére és biztosaira, kiállva a hazai mezőgazdasági ágazat fennmaradásáért, polgáraink élelmiszer-biztonságának a szavatolásáért és a vidéki közösségeink megőrzéséért.

A Kisgazda Polgári Egyesület teljes mértékben támogatja a gazdák és kisvállalkozások követeléseit, és hangsúlyozza: az agrárforrások megőrzése nem csupán gazdasági, hanem stratégiai érdek, nélkülük Európa élelmiszer-szuverenitása, a vidék fenntarthatósága és a termelők nemzetközi versenyképessége komoly veszélybe kerülhet — áll a közleményben.

Kiemelt kép: Traktorokkal tiltakoznak a gazdák Brüsszelben (Fotó: MTI/EPA/Olivier Matthys)