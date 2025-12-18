Köd és felhők uralják a csütörtököt, de helyenként előbújhat a nap

A szitálás, kora délelőttig néhol esetleg ónos szitálás, az északkeleti vidékeken gyenge eső még előfordulhat. A légmozgás nagyrészt gyenge vagy mérsékelt lesz.

A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 3 és 8 fok között alakul, de ahol kisüt a nap, ott néhol ennél akár enyhébb is lehet az idő.

Késő estére -1 és +6 fok közé hűl le a levegő. Ismét egyre többfelé borult, párás, ködös idő várható, azonban helyenként időszakosan vékonyodhat, szakadozhat a felhőzet. Szitálás, néhol esetleg ónos szitálás előfordulhat. A légmozgás nagyrészt gyenge lesz, de néhol az Észak-Dunántúlon élénkülhet meg a déli, délkeleti szél. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -1 és +5 fok között alakul.

