Kocsis Máté az Igazság órájában: Az európai politikai és katonai vezetők fejében háborús őrület tombol

Az európai politikai és katonai vezetők fejében tomboló háborús őrület láttán talán még sosem volt ennyire fontos békés új évet kívánni. Ezt csütörtökön nyilatkozta a Fidesz parlamenti frakcióvezetője az Igazság órája című online műsorban.

Kocsis Máté a műsor idei utolsó adásában 2026-ra azt kívánta: ne legyen igazuk a nyugat-európai politikusoknak, s ne igazolódjanak be félelmeik, miszerint háború lehetséges a kontinensen.

Kijelentette,

„ha jobboldali szuverenista kormánya marad Magyarországnak, akkor nagy eséllyel maradunk ki a háborúból, de ha egy mentelmi joggal fogott brüsszeli báb kerül ide, akkor senki se csodálkozzon, ha Magyarország belesodródik a háborúba”.

Nyugat-európai politikusok, vezérkari főnökök nyilatkozataira reagálva hozzáfűzte: nem szeretné, ha gyermekei kapcsán bárki is háborús fantáziálásba esne. Sem ő, sem a többi család nem azért vállalt gyerekeket, hogy mások elküldjék őket az orosz–ukrán háborúba meghalni.

A frakcióvezető békés 2026-ot kívánt az egész kontinensnek, „mert tele a padlás idiótábbnál idiótább nyilatkozatokkal, ebből pedig nagyon nagy baj lehet”, utalt rá nyugat-európai politikusok azon nyilatkozataira, miszerint akár újabb világháború is kitörhet. A brüsszeli EU-csúcs kapcsán elmondta: „A józan ész Brüsszelben már ritkán jön szembe, s bár Ursula von der Leyen visszakozott a befagyasztott orosz vagyon felhasználásáról, továbbra is terítéken van Ukrajna és a háború finanszírozása.

A több mint kétszázmilliárd dollárnyi orosz vagyon einstandolása nem maradna következmények nélkül.”

Őszinte vélemény az EPP vezetőjéről

Közölte: szerencsére Orbán Viktor miniszterelnök nincs egyedül álláspontjával, hiszen egyre többen vannak a béke pártján Európában, ami azért is fontos, mert a németek, a franciák és a britek 85 éve nem látott háborús készülődésben vannak. Az Európai Parlament azon döntésére, hogy a tagországokat rá akarják kényszeríteni az orosz olaj és gáz vásárlásának tilalmára, Kocsis Máté elmondta:

„Manfred Weber, az Európai Néppárt (EPP) vezetője már a háború kezdetén kimondta, hogy a gáztartalékkal rendelkező országoknak kötelességük lenne átadniuk készleteik egy részét. Akkor érdekes módon nem érdekelte, hogy például Magyarországon akkor is orosz gáz volt a tározókban.”

A Tisza Pártról

Az európai gazdaságok letérdeltek, beletették a fejüket a hurkokba, azokat pedig az Európai Unió elkezdte szorítani – közölte, hozzátéve, hogy Európa egyszerűen nem fogja tudni olcsó energia nélkül fenntartani a korábbi gazdasági teljesítményét.

Kocsis Máté szerint az EPP-ben ülő Tisza Párt képviselői, főként Magyar Péter hallgatása is beszédes e tekintetben.

„A Tisza elnöke azért nem szólal fel, mert ő csak egy beosztott a néppártban, végre kell hajtania, amit kérnek tőle, illetve kussolnia kell”

– fogalmazott.

Ezért mondja a Fidesz, hogy aki a Tiszára szavaz, az Brüsszelre szavaz – hívta fel a figyelmet, megjegyezve: Magyar Pétert az sem zavarja, hogyha Brüsszelen múlna, duplájára nőne az üzemanyagok és triplájára a villamos energia ára.

Egy elemző kommentárjáról

A Tisza előnyét mutató közvélemény-kutatásokra, illetve Török Gábor elemző azon kommentárjára, miszerint ha valóban ez a helyzet, akkor ezt már nehéz lesz behoznia a Fidesznek, Kocsis Máté azt mondta: az említett kutatás a baloldal kiszolgálására született, amit Török Gábor kételkedést sejtető kijelentése is mutat.

Közölte: a választások után szívesen látnak egy felelősségkonferenciát közvélemény-kutatók részvételével, ugyanis a hazug kutatások bizony hatással vannak a társadalomra, milliókat vernek át. Utalt arra, hogy 2022 előtt is ellenzéki előnyt mértek, mégis toronymagas győzelmet aratott a Fidesz, az ellenzéki oldalon pedig letargikus hangulat alakult ki. Rámutatott: a baloldali megmondóemberek is úgy vélekednek, hogy fogadás esetén a Fideszre tennének, s hogy messze nincs lefutva a mérkőzés.

„Akik láttak már karón varjút, értik, illetve érzik a helyzetet, a kamu kutatások pedig csak az ellenzéki szavazók kiszolgálására szorul”

– vélekedett.

Az RTL-ről és a „független” újságírásról

Arra reagálva, hogy Kotroczó Róbert az RTL hírigazgatója kijelentette: ők nem politizálnak, nem aktivista szerkesztőség, és semmilyen hírt nem kommentálnak, nem foglalnak állást, Kocsis Máté azt mondta: „Ez az állítás olyan fokon pofátlan, gátlástalan és mélyen hazug, hogy még a politika iránt közömbös emberek számára is feltűnik.”

„Az RTL az elmúlt években lényegében a legszínvonaltalanabb, legócskább liberális, baloldali propaganda csatornává silányult”

– jelentette ki.

Úgy vélekedett: más országokkal szemben, ahol a politikusok tevékenységét követi, és arra reflektál a sajtó, Magyarországon a médiavilág diktál, a politikusok meg loholnak utánuk. Közölte: „Az ellenzéki oldalon vágyvezérelt újságírás zajlik, ezért olyan, fideszes belső információkra hivatkoznak, mint például Lázár János építési és közlekedési miniszter támadásakor, amelyeket maguk az újságírók találtak ki.”

A Tisza Párt elnökének kommentárjáról

Magyar Péter azon kijelentésére, hogy jövő karácsonykor már a Sándor-palotában és a Karmelitában gyerekekkel fog ünnepelni, azt mondta: a Sándor-palotában a köztársasági elnök hivatala működik, nem a választásokon győztesek miniszterelnöke. Érdekes szerinte, hogy az ilyen és ehhez hasonló állításokat kérdés, fenntartás nélkül lehozza a balliberális sajtó, amely szerinte egyértelműen propagandatevékenységet folytat a Tisza támogatása érdekében.

