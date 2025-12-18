Jónak lenni jó!: Egész napos műsorfolyammal zárul vasárnap a közmédia jótékonysági kampánya

Kapu Tibor és Cserényi Gyula, a Jónak lenni jó! akció nagykövetei, különleges látogatást tettek a budapesti Bethesda Gyermekkórházban. Magyarország második űrhajósa, valamint kiképzett kutatóűrhajósa, örömmel beszélgetett a fiatalokkal, akik csillogó szemekkel fogadták őket, és több ajándékot is kaptak. A karitatív kampány idei jószolgálati nagykövetei az adománygyűjtéshez felajánlottak a felbocsátáskor készült dedikált képet is, valamint egy súlytalanságot jelző plüss hattyút, amelyekre a december 21-i egész napos műsorban lehet majd licitálni. Kapu Tibor a látogatáskor kijelentette: „Kötelességemnek érzem, hogy a jótékony akcióban részt vegyek, és ezáltal is minél többet tudjak segíteni a rászoruló gyerekeknek.”

A közmédia 15. alkalommal szervezte meg a határokon átívelő Jónak lenni jó! kampányt. Az idei cél, hogy támogatást nyújtson a Kárpátalján élő rászoruló gyermekeknek. Charles Simonyi, magyar űrturista, szintén csatlakozott az akcióhoz, az ügy támogatására több mint 200 ezer dollárt (átszámítva több mint 65 millió forintot) felajánlva. A gyűjtés már átlépte az 150 millió forintot, és a 1358-as telefonszám hívásával vagy SMS küldésével továbbra is 500 forinttal lehet támogatni az idei kedvezményezettet. Az értékes felajánlásokat a mediaklikk.hu/jonaklennijo oldalon lehet megvásárolni.

A közmédia kampánya december 21-én egész napos adománygyűjtő műsorral zárul, amelyben az űrhajósok által felajánlott képre is lehet majd licitálni. A tematikus műsorfolyam során a közmédia csatornái összekapcsolódnak, és a vasárnapi árverésen megvásárolhatók lesznek a nemes ügy érdekében felajánlott további különleges tárgyak is. A karitatív akció keretében több mint 10 exkluzív tárgy kerül kalapács alá, ezekre licitálni este tíz óráig lehet. A tárgyak megvásárlására ajánlatot kizárólag telefonon lehet tenni. A telefonszámot a műsor kezdetekor adják meg, de megtalálható lesz a mediaklikk.hu/jonaklennijo és a hirado.hu oldalon is.

A műsor december 21-én reggel 8:20-kor kezdődik, és élőben lehet követni a Médiaklikken is. A Dunán 8:20-tól Novodomszky Éva az adás háziasszonyaként várja majd a nézőket, műsorvezető társai – többek között – Csisztu Zsuzsa, Kovács „Koko” István és Székely Dávid lesznek. Vendégeik a jó ügy mellé álló sportolók, művészek és vállalatok képviselői. A nézők találkozhatnak Keresztes Idlikóval, Mocsai Lajossal, a Petőfi Zenei Díjas Ismerős Arcok zenekarral, valamint az Oscar-díjas rendezővel, Rófusz Ferenccel is. E mellett a Hunor-program űrhajós nagyköveteit is várják az élő műsorba. A nap folyamán ünnepi produkcióval készül Nagy Sándor és Náray Erika, Szinetár Dóra, a Szent Efrém férfikar, valamint a Magyar Nemzeti Táncegyüttes is. A program során a nézők megismerhetik a Kárpátalján élő gyerekek és önkéntes segítőik történetét.

Kiemelt kép: Altorjai Anita, a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. vezérigazgatója (b), Sipos József, a Kárpátaljai „Elfelejtett” Gyermekek Segítése (KEGYES) Jótékonysági Alapítvány vezetõje (b2), Siklósi Beatrix, a Jónak lenni jó! projektvezetõje, a Kossuth rádió csatornaigazgatója (b3), Novodomszky Éva mûsorvezetõ, moderátor (b4), Bíró Erzsébet, a Munkácsi Megyei Gyerekkórház igazgatóhelyettese (b5) és Velkey György, a Bethesda Gyermekkórház fõigazgatója (j) a közmédia Jónak lenni jó! adománygyûjtõ akciójának sajtótájékoztatóján Budapesten, a Bethesda Gyermekkórházban 2025. október 30-án. Idén a Kárpátalján élõ beteg, árva és otthonukat vesztett gyermekeket támogatja a Jónak lenni jó, a közmédia karitatív kampánya a KEGYES-t, a Kárpátaljai „Elfelejtett” Gyermekek Segítése Jótékonysági Alapítványt segíti. (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)