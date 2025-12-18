Ittas állapotban vezetett Majka, elkapták a rendőrök

Majkát ittas vezetésen kapták. Az ismert előadó, rapper, műsorvezető a közösségi oldalán elismerte, hogy hibázott. Majka az elmúlt időszakban sorozatos botrányaival került a figyelem középpontjába.

Az ismert előadót, Majkát ittas vezetésen érték a rendőrök – vette észre a Magyar Nemzet. Az esetről a műsorvezető számolt be a közösségi oldalán.

A Facebookon Majoros Péter, vagyis Majka saját magát egy „címeres ökörnek” nevezve egyebek között azt írta: „Egy nehéz és pörgős év végén, egy koccintás után tegnap este későn indultam haza kocsival. Nem éreztem magam becsípve se. Inkább szerencsé(m)re néhány száz méter után a rendőrök igazoltattak, mielőtt bármi történhetett volna. Mérhetetlenül sajnálom, a következményeket vállalom. Sajnálom, nincs rá mentség” – fogalmazott a rapper.

Majka nyáron botrányai miatt került a különböző portálok címoldalára

Mint ismert, Majka a nyár folyamán, koncertjein a bírálatok ellenére több ízben is előadta Bindzsisztán miniszterelnökének fejbelövését, amely a Csurran, cseppen című dalhoz köthető.

A rapper debreceni, majd siófoki koncertjén imitálta a vitatott jelenetet, amelybe kisebb változtatásokat is belecsempészett.

Az előadó akkor megnyugtatta a rajongóit, hogy a botránykeltő jelenetből semmit nem bánt meg, majd egy obszcén jelzővel is üzent.

Emlékezetes, hogy a debreceni előadás során Majka egy fordított mikrofont használva imitálta, hogy fejbe lövik a dalban szereplő, fiktív ország – Bindzsisztán – miniszterelnökét. A jelenetet sokan kormánykritikus üzenetként értelmezték, ami komoly felháborodást váltott ki, valamint politikusok és közéleti szereplők is megszólaltak az ügyben. A következmények szintén nem maradtak el: a One Magyarország még az együttműködését is megszüntette a zenésszel.

Kiemelt kép: Majka (Majoros Péter) rapper (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)