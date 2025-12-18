Határérték feletti PAH szennyezettség miatt morzsolt tárkonyt hív vissza a fogyasztóvédelem

Információk szerint a termékben önellenőrzés keretében végzett vizsgálat során határértéket meghaladó PAH tartalmat mutattak ki.

Az Auchan Magyarország Kereskedelmi Kft. a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve, haladéktalanul megtette a szükséges intézkedéseket. Gondoskodott a kifogásolt tételek forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, továbbá a visszagyűjtött termékek további sorsát, így megsemmisítését vagy elszállítását a fogyasztóvédelmi hatóság nyomon követi.

Kapcsolódó tartalom Nehézfém kioldódása miatt mintás üvegbögrét hívott vissza a fogyasztóvédelem Az üvegbögrék tételszámát is közzétették.

De mi is az a PAH?

A PAH-ok, azaz policiklusos aromás szénhidrogének több módon is bejuthatnak az élelmiszerekbe, főleg a magas hőmérsékletű feldolgozás, mint a füstölés, illetve szárítás során keletkező, környezeti szennyezés következtében. Különösen előfordulhatnak halakban és halászati termékekben is, valamint szennyezett csomagolásból is átjuthatnak az élelmiszerbe.

A policiklusos aromás szénhidrogén vegyületek egyes csoportjai rákkeltő hatásúak, egy részének a magzatot és az immunrendszert károsító, továbbá irritáló és allergizáló hatása van.

A hatóság kéri a fogyasztókat, hogy amennyiben a fenti tételazonosítóval rendelkező termékből vásároltak és a termék még birtokukban van, azt ne fogyasszák el!

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: NKFH)