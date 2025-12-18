Műsorújság
Gázolt a vonat, késésekre kell számítani ezen a vonalon

Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2025.12.18. 12:58

Gázolás miatt késésekre kell számítani csütörtökön a Budapest-Tatabánya-Győr vasútvonalon – közölte a Mávinform a honlapján.

A tájékoztatás szerint a budapesti Keleti pályaudvarról 9 óra 40 perckor Münchenbe indult RailjetXpress ütött el egy embert Győrben az Egressy Béni úti, fény- és félsorompóval ellátott útátjáróban.

A baleseti helyszínelés idején Győrszentiván és Nagyszentjános között csak egy vágányon közlekedhetnek a vonatok, emiatt a Budapest-Tatabánya-Győr vasútvonalon hosszabb eljutási időre, esetenként kimaradó járatokra lehet számítani – írta a Mávinform.

Németh Ramóna, a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője elmondta, hogy az érintett vonaton utazó mintegy 350 embernek a tűzoltók segítettek átszállni másik szerelvényre.

